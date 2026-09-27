Prestó su Amarok y terminó en el arroyo: denunció que la habían robado y descubrieron la mentira

Un hombre que había denunciado el robo de su camioneta en La Plata terminó detenido luego de que la Policía detectara contradicciones en su relato y finalmente confesara que el vehículo había sido entregado voluntariamente a personas de su entorno. La Volkswagen Amarok apareció sumergida en el arroyo El Gato y el caso quedó ahora bajo investigación por falsa denuncia.

El episodio comenzó durante la madrugada del sábado, cuando un sujeto de 42 años se presentó en la Comisaría Segunda y denunció que había sido víctima de un asalto.

Según su primera versión, dos hombres lo habían abordado en la zona de 7 entre 32 y 33 y, tras intimidarlo, le sustrajeron su rodado. Horas más tarde, alrededor de las 10:30, vecinos divisaron una camioneta debajo de un puente sobre el agua, a la altura de 1 y 514, y dieron aviso al 911.

El hallazgo puso en marcha un importante operativo en el que participaron Bomberos, efectivos de la Policía Bonaerense y personal de la Dirección de Riesgos Especiales. Durante los primeros minutos, la principal preocupación fue determinar si había personas atrapadas dentro del vehículo.

El denunciante quedó a disposición de la UFI N° 11, la Defensoría N° 21 y el Juzgado de Garantías N° 6.

La Amarok tenía una cúpula completamente cerrada y vidrios oscuros, lo que impedía observar el habitáculo desde el exterior. Por ese motivo, personal especializado ingresó al arroyo con equipos específicos y utilizó kayaks para aproximarse hasta el rodado.

Los agentes inspeccionaron el interior y los alrededores y finalmente descartaron la presencia de ocupantes. A partir de entonces, la investigación se concentró en establecer de qué manera la camioneta había terminado sumergida.

Las dudas y las inconsistencias

El hallazgo despertó dudas entre los investigadores, por lo que efectivos de la Comisaría Sexta de Tolosa, que quedaron a cargo del esclarecimiento del episodio, decidieron entrevistar nuevamente al denunciante.

En ese segundo interrogatorio comenzaron a aparecer inconsistencias. De acuerdo con el sumario policial, los efectivos detectaron “diferentes relatos” e “incoherencias” respecto de la denuncia inicial. El hombre comenzó a mostrarse cada vez más nervioso frente a las preguntas hasta que terminó modificando por completo su versión.

En ese punto fue que admitió que el robo era falso y que, en realidad, había salido de su poder con su consentimiento. Según relató posteriormente, había entregado la camioneta a personas conocidas, quienes habrían sufrido un accidente mientras circulaban con el vehículo y terminaron dentro del arroyo El Gato.

Frente a esa situación, siempre conforme a la reconstrucción incorporada a la investigación, el propietario habría decidido denunciar falsamente que había sido víctima de un robo para intentar encubrir lo ocurrido.

Una vez conocida la confesión, los policías comunicaron la situación al fiscal Álvaro Garganta, quien dispuso la aprehensión del hombre por el delito de falsa denuncia. El hombre quedó a disposición de la UFI N° 11, la Defensoría N° 21 y el Juzgado de Garantías N° 6.