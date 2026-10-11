Apuñalaron a un joven a la salida de un boliche y se encuentra en terapia intensiva

Al momento de la captura, los dos jóvenes tenían manchas de sangre en sus manos y prendas.

Un joven fue apuñalado este domingo a la madrugada en una pelea a la salida de un boliche de Balcarce, debió ser operado y se encuentra en terapia intensiva. Los presuntos atacantes, de 18 años, fueron capturados.

El hecho se registró alrededor de las 4:30, cuando el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) fue advertido por una pelea entre varios jóvenes en la intersección de las calles 17 y 16.

Tras el aviso, un móvil de la Estación de Policía Comunal Balcarce identificó en 14 y 19 a los agresores y a uno de ellos con cortes en su rostro y sangre en el tórax, heridas compatibles con un ataque con arma blanca.

En ese marco, los efectivos solicitaron una ambulancia al Sistema de Atención Médica de Emergencia (Same), aunque la víctima fue trasladada por sus amigos al Hospital Municipal Felipe Fossati. Si bien se encontraba lúcida, había perdido una importante cantidad de sangre.

Previo a que el joven fuera intervenido quirúrgicamente, dio precisiones acerca de quiénes eran los responsables y las autoridades realizaron un operativo cerrojo para atrapar a uno de los acusados en inmediaciones de un local bailable situado en la avenida Chávez y calle 13.

Conforme a fuentes policiales, el primer sospechoso poseía manchas de sangre en su mano derecha, mientras que el segundo causante se encontraba en las calles 18 y 31 y también tenía rastros hemáticos tanto en manos como en sus prendas de vestir. Ambos tienen 18 años y fueron aprehendidos.

Por su lado, Policía Cientifica del Gabinete de Balcarce realizó hisopados sobre las manos de ambos sujetos y secuestró la ropa con señales de sangre para su posterior análisis en el laboratorio químico pericial.

Además, la Subddi Balcarce inició las tareas de investigación y el fiscal Rodolfo Moure le otorgó la libertad a uno de los aprehendidos, mientras que el agresor identificado mediante cámaras de la zona fue imputado por el delito de "tentativa de homicidio" y trasladado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.

En tanto, la víctima se encuentra en terapia intensiva, estable, con lesiones en rostro, tórax y la espalda, después de una primera operación.