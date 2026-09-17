Denunció que le robaron dos ruedas y el auto tenía las cuatro puestas

Le formaron una causa por falsa denuncia en la comisaría segunda.

Una mujer que denunció en una comisaría la sustracción de dos ruedas de su auto estacionado en inmediaciones de Falucho y Córdoba fue notificada de la formación de una causa penal cuando se descubrió que era mentira.

Personal de la comisaría segunda inició actuaciones luego de que la mujer denunciara el supuesto hurto de dos neumáticos de su vehículo entre la noche del 13 y la madrugada del 14 de septiembre.

"Dijo que autores ignorados le habían sustraído los dos neumáticos delanteros de su Chevrolet Onix de color gris que había dejado estacionado en inmediaciones de Falucho al 2500.

A raíz de la denuncia personal policial solicitó realizar una verificación del rodado, constatando que el vehículo se encontraba con sus cuatro neumáticos originales de fábrica.

Tras constatar, que los dichos efectuados en la denuncia no se correspondían con el estado real del automóvil se labraron actuaciones por el delito de falsa denuncia y se le dió intervención a la fiscalía de Delitos Económicos.