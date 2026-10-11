Alvarado no lo pudo aguantar: golpazo sobre el final y tendrá que remontar en el Minella

El Torito cayó 1-0 en Río Negro por la ida de las semifinales del Federal A, sufrió tres expulsiones y recibió el gol a cinco minutos del final.

Alvarado sufrió un golpe durísimo en Río Negro. Cuando parecía que se llevaba un empate de la primera semifinal del Torneo Federal A, Cipolletti encontró el gol a cinco minutos del final y se impuso por 1-0. El conjunto marplatense terminó el encuentro con nueve jugadores, en una tarde marcada por las expulsiones, la tensión y las intervenciones de Emanuel Bilbao. Ahora, el Torito estará obligado a revertir la serie el próximo domingo en el estadio José María Minella si quiere meterse en la final por el ascenso a la Primera Nacional.

El encuentro comenzó con mucha intensidad y tuvo uno de sus momentos más calientes a los 29 minutos del primer tiempo. Una fuerte agresión de Federico Acevedo sobre Facundo Centurión terminó con la expulsión del futbolista de Cipolletti. El jugador de Alvarado debió retirarse en camilla, pero el tumulto que se generó tras la infracción también tuvo consecuencias para el equipo marplatense: el propio Centurión vio la tarjeta roja y dejó al Torito con diez hombres.

Además, Pablo Martel fue expulsado y el conjunto visitante se quedó sin su entrenador durante el resto del partido.

Cipolletti dominó buena parte del encuentro y generó varias situaciones de peligro. Allí apareció la figura de Emanuel Bilbao, quien respondió con intervenciones decisivas para mantener el arco en cero y sostener a Alvarado en partido. En el complemento, los cambios permitieron equilibrar el desarrollo y el conjunto marplatense resistió los intentos del local, con la ilusión de llevarse un empate que le permitiera definir la serie en casa.

Sin embargo, el desenlace fue dramático para el Torito. A nueve minutos del final, el Colo Sosa protagonizó una infracción absurda sobre un rival y, cuando intentó levantarlo del suelo, le pegó en la cara. El árbitro observó la acción y no dudó en mostrarle la tarjeta roja, por lo que Alvarado quedó con nueve futbolistas para afrontar los últimos minutos. Apenas un instante después, Cipolletti aprovechó la ventaja y encontró el gol que tanto había buscado.

A cinco minutos del cierre, la defensa de Alvarado perdió la pelota en el borde del área grande y Brandon Obregón aprovechó para enviar un centro preciso. Cristian González apareció en el área y conectó un tremendo cabezazo que venció a Bilbao para establecer el 1-0 definitivo. El tanto desató el festejo del conjunto rionegrino y dejó al equipo marplatense con una derrota dolorosa, después de haber resistido durante casi todo el encuentro en un contexto adverso.

Con este resultado, Alvarado deberá dar vuelta la historia el próximo domingo en el José María Minella para alcanzar la final del Torneo Federal A y mantener vivo el sueño del ascenso. La derrota obliga al Torito a ganar la revancha para intentar revertir la serie, en un partido que será decisivo ante su gente. En la otra semifinal, Olimpo de Bahía Blanca y San Martín de Formosa igualaron 1-1, por lo que ambas llaves quedaron abiertas de cara a los encuentros de vuelta.

Síntesis:

Cipolletti: 1- Roberto Crespo; 2- Cristian González, 3- Nehuen García, 4- Yago Piro, 5- Marcos Pérez, 6- Victor Manchafico, 7- Martín Peralta, 8- Andrés Almirón, 9- Federico Acevedo, 10- Leandro Vella, 11- Gonzalo Lucero. DT: Fabián Enríquez

Alvarado: 1- Emanuel Bilbao; 2- Facundo Centurión, 3- Lautaro Nuñez, 4- Tomás Fernández, 5- Tomás Federico, 6- Cristian Gorgerino, 7- Ramiro Makarte, 8- Lucas Chiozza, 9- Germán Cervera, 10- Santiago Gutiérrez, 11- Nahuel Speck. DT: Pablo Martel

Incidentes: 29' Federico Acevedo expulsado (C) y Facundo Centurión expulsado (A). 35' Pablo Martel expulsado (A). 75' Germán Sosa expulsado (A).

Resultado: Cipolletti 1-0 Alvarado

Árbitro: Fernando Rekers

Estadio: "La Visera de Cemento"