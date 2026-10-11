La otra pasión de Lionel Scaloni: sorprendió en Buenos Aires con una carrera de 129 kilómetros

El entrenador de la Selección Argentina participó de la cuarta edición del Gran Fondo Buenos Aires, que reunió a unos 3.500 ciclistas en las calles y autopistas porteñas.

Lionel Scaloni cambió por un rato el fútbol por el ciclismo y se convirtió en uno de los protagonistas de la cuarta edición del Gran Fondo Buenos Aires. El entrenador de la Selección Argentina se subió a su bicicleta para completar el recorrido principal de 129 kilómetros, en una competencia que convocó a alrededor de 3.500 participantes y permitió disfrutar de la Ciudad de Buenos Aires sin tránsito vehicular. La largada se realizó a las 6 de la mañana en el Parque Sarmiento, punto de partida y llegada de una jornada que combinó deporte, recreación y solidaridad.

La presencia del técnico campeón del mundo no pasó inadvertida entre los ciclistas. Scaloni destacó la posibilidad de recorrer las avenidas porteñas sin autos y disfrutar de una experiencia diferente sobre dos ruedas. “Es muy lindo pedalear por Buenos Aires, tenía que venir porque quería disfrutar de la Ciudad sin coche, y la verdad que estuvo muy bueno. Lo disfrutamos mucho”, expresó el entrenador, que aprovechó la ocasión para sumarse a una de las principales pruebas de ciclismo urbano del país.

El circuito de 129 kilómetros incluyó algunas de las arterias más importantes de la Ciudad, como las avenidas General Paz, Cantilo, Lugones y 9 de Julio Sur, además del Paseo del Bajo y las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno. Durante el recorrido, los participantes pasaron por puntos emblemáticos como el estadio Monumental y el Obelisco, en una propuesta que permitió disfrutar de Buenos Aires desde una perspectiva diferente. La competencia también contó con una distancia alternativa de 46 kilómetros, pensada para quienes buscaban un desafío más corto.

En la prueba principal, Matías Cedeira se quedó con la victoria después de completar los 129 kilómetros en 2 horas, 53 minutos y 29 segundos. Por su parte, Juan Cruz Saiz fue el ganador del Medio Fondo de 46 kilómetros, con un registro de 1 hora, 18 minutos y 36 segundos. Mientras los competidores buscaban sus mejores tiempos, la presencia de Scaloni aportó un atractivo especial a una jornada que reunió a ciclistas de distintos niveles y edades.

La entrega de medallas se realizó en el Parque Sarmiento y contó con la presencia del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, acompañado por el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny; el secretario de Deportes, Fabián Turnes; los organizadores Matías Gutiérrez Moyano y Gabriela Castillo, y el exrugbier Hugo Porta. “Preparamos y ordenamos la Ciudad para el Gran Fondo de Buenos Aires, un evento que está a la altura de las grandes competencias del mundo como Nueva York, Milán o San Remo”, sostuvo Macri.

Además del desafío deportivo, el Gran Fondo Buenos Aires incluyó iniciativas vinculadas con la inclusión y el cuidado del ambiente. Parte de la recaudación se destinará a la construcción de una pileta adaptada para niños con Trastorno del Espectro Autista en el Parque Sarmiento, mientras que la propuesta de “Carrera Verde” promueve prácticas sustentables y el uso de la bicicleta como medio de transporte urbano. En ese contexto, Scaloni sumó su presencia a una competencia que combina actividad física, turismo y compromiso social.