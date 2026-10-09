¿Scaloni en Mar del Plata? Un evento de ciclismo en Chapadmalal podría tenerlo como invitado

El técnico de la Selección argentina podría visitar Mar del Plata antes de que termine el año.

A través de las redes sociales, el técnico de la Selección Argentina Lionel Scaloni invitó a las y los marplatenses a participar de una jornada de ciclismo en Chapadmalal, los primeros días de diciembre.

En el video que comenzó a circular en redes, el entrenador contó de qué se trata la propuesta e invitó a las y los vecinos a sumarse para "disfrutar de un día hermoso de este deporte tan lindo que es el ciclismo”.

Respecto a su participación, Scaloni dejó una puerta abierta: “Me encantaría estar, voy a hacer lo posible para poder estar y si no, espero que disfruten de este hermoso día”.

Para cerrar, el técnico de la Selección le dejó un abrazo a las y los participantes e insistió en que participen de la jornada. "Un beso grande y a disfrutar. Chau”.

Su vínculo con el ciclismo

Cabe mencionar que Scaloni es un apasionado del ciclismo desde su retiro del fútbol. Hace un tiempo, junto a los integrantes del cuerpo técnico de la Selección, participó en el Desafío Río Pinto en el Valle de Punilla, una de las carreras de mountain bike más importantes del país.

Poco antes el entrenador había completado la Mallorca 312, donde finalizó en el puesto 17° con un tiempo de 4:54:11 en un recorrido de 167 kilómetros.

En noviembre de 2024, junto a su equipo y la extenista Gabriela Sabatini, también había participado del Gran Fondo 7 Lagos, un evento de ciclismo de 110 km en la Patagonia argentina.

Definitivamente, el técnico de la Selección argentina sigue sumando kilómetros en distintos eventos de ciclismo, consolidando su conexión con la disciplina.