El guiño de D’Onofrio a Ramón Díaz que ilusiona a River con un regreso en 2027

El Pelado rechazó una propuesta de Corinthians y mantiene el sueño de tener un cuarto ciclo en Núñez. Un gesto del expresidente millonario encendió las especulaciones.

Ramón Díaz volvió a quedar en el centro de la escena de River de cara a 2027. El entrenador rechazó la posibilidad de asumir en Corinthians y su entorno dejó señales de que su gran deseo es regresar al club de Núñez para iniciar un cuarto ciclo. En medio de las especulaciones sobre el futuro del banco millonario, Rodolfo D’Onofrio, expresidente de la institución, tuvo un gesto en redes sociales que no pasó inadvertido y alimentó la ilusión de los hinchas.

El guiño de D’Onofrio que reavivó la posibilidad del regreso de Ramón Díaz

La relación entre Ramón Díaz y D’Onofrio tuvo diferencias importantes durante la etapa en la que compartieron River. El Pelado condujo al equipo hacia los títulos del Torneo Final y la Copa Campeonato de 2014, pero sorprendió al anunciar su salida después de aquella consagración. Tiempo después, el entrenador contó que le había molestado el protagonismo que tuvieron los dirigentes durante los festejos y cuestionó que no le dieran el lugar que consideraba correspondiente como conductor del equipo.

Pese a esos antecedentes, el nombre de Ramón volvió a tomar fuerza después de que él y su hijo Emiliano rechazaran la posibilidad de dirigir a Corinthians. Tras conocerse la decisión, Emiliano publicó un mensaje en Instagram en el que expresó: “Hoy tengo el deber de acompañar a mi padre en su último gran deseo”. Aunque no mencionó directamente a River, la frase fue interpretada como una referencia al anhelo del histórico entrenador de regresar al club en 2027.

La publicación tuvo una repercusión especial porque D’Onofrio le dio «me gusta», un gesto que despertó comentarios y especulaciones entre los hinchas millonarios. Si bien el expresidente ya no ocupa un cargo dirigencial, mantiene vínculos con el espacio político que conduce la institución, del que forma parte el actual presidente, Stefano Di Carlo. De todas maneras, su reacción en redes sociales no representa una confirmación oficial de que existan negociaciones para concretar la vuelta del Pelado.

¿Ramón Díaz puede volver a dirigir a River en 2027?

Por ahora, River no tomó una decisión definitiva sobre quién estará al frente del plantel profesional en 2027. Leonardo Ponzio continúa siendo una figura central en el escenario actual, mientras los resultados y el desarrollo de la temporada serán determinantes para definir los próximos pasos de la dirigencia. En ese contexto, Ramón Díaz aparece como una alternativa que podría ganar terreno si se produce un cambio en la conducción técnica.

La posibilidad de un cuarto ciclo del riojano dependerá de las decisiones de Di Carlo y de la Secretaría Técnica, además de cómo evolucione la situación del equipo en los próximos meses. Su historia con River, los títulos conseguidos y su deseo de volver alimentan una expectativa que todavía no se traduce en una decisión formal. Por ahora, el guiño de D’Onofrio sumó un nuevo capítulo a una historia que podría tener un desenlace en 2027.