Cristiano Ronaldo habló de Messi, Pelé y Maradona y dejó una frase que encendió el debate

El portugués defendió su lugar en la historia del fútbol, se autoproclamó el más completo y reveló qué piensa sobre la posibilidad de llegar a los 1.000 goles.

Cristiano Ronaldo volvió a encender el debate sobre quién es el mejor futbolista de todos los tiempos. En una entrevista con CNN, el delantero portugués se refirió a las comparaciones con Lionel Messi, Pelé y Diego Maradona, y dejó una frase que alimentó la discusión entre los fanáticos. “Si alguien prefiere a Messi, Pelé o Maradona es cuestión de gustos”, sostuvo CR7, quien también defendió su trayectoria y aseguró que sus estadísticas respaldan el lugar que ocupa entre las máximas figuras del deporte.

Cristiano Ronaldo defendió su lugar frente a Messi, Pelé y Maradona

Las declaraciones del atacante llegaron en medio de la polémica que atraviesa con la Selección de Portugal, luego de recibir una sanción provisional vinculada a su salida de la concentración durante la UEFA Nations League. En ese contexto, el futbolista volvió a poner el foco en su legado y cuestionó la manera en que se valoran sus actuaciones y sus logros a lo largo de su carrera. Para Ronaldo, su vigencia y su producción goleadora son argumentos centrales al momento de analizar su impacto en el fútbol mundial.

Lejos de esquivar la discusión, el delantero fue contundente al hablar de sus condiciones dentro de la cancha. “La gente no valora mi estado de forma ni mis objetivos”, afirmó durante la entrevista. Además, rechazó las críticas que ponen en duda su capacidad para desempeñarse en distintas facetas del juego y lanzó una declaración que no pasó inadvertida: “Decir que no soy un jugador completo es una mentira. Soy el más completo”. Luego, reforzó su postura con otra frase categórica: “Seré el mejor de la historia, sin duda”.

Los números de Cristiano Ronaldo y el desafío de los 1.000 goles

Las estadísticas son uno de los principales argumentos que utiliza CR7 para defender su posición en la historia del fútbol. Según las cifras citadas en la entrevista, el portugués acumulaba 980 goles en 1.337 partidos y tenía por delante el desafío de alcanzar los 1.000 tantos oficiales, una marca extraordinaria que podría convertirse en uno de los grandes hitos de la etapa final de su carrera. Sin embargo, el propio delantero reconoció que no quiere proyectar demasiado su futuro y que prefiere concentrarse en su presente.

“Si llego a los 1.000 goles, será increíble, un objetivo, pero no pienso a largo plazo”, explicó Ronaldo. De esta manera, dejó en claro que, aunque la cifra representa una motivación especial, no pretende convertirla en la única meta de sus últimos años como profesional. Su continuidad dependerá de cómo se sienta y de las ganas que mantenga de seguir compitiendo al máximo nivel.

El portugués también habló sobre la posibilidad de retirarse y evitó poner una fecha definitiva para el final de su carrera. “No sé qué va a pasar mañana. Tal vez me despierte desmotivado y ya no quiera jugar. Simplemente no lo sé”, reconoció.

Mientras busca seguir ampliando sus registros, Cristiano Ronaldo volvió a dejar en claro que su lugar en el debate histórico no depende únicamente de las preferencias de los hinchas: para él, sus números, su rendimiento y su trayectoria son parte fundamental de una discusión que seguirá dividiendo opiniones.