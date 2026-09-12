El insólito blooper del equipo de Cristiano Ronaldo que lo puso “segundo” detrás de Messi

En el eterno debate entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, cualquier detalle puede convertirse rápidamente en motivo de discusión en las redes sociales. Esta vez, el protagonista involuntario fue Al Nassr, el club del delantero portugués, que cometió un insólito error al anunciar su segunda equipación y terminó alimentando, sin quererlo, las comparaciones entre las dos grandes figuras del fútbol mundial.

Todo comenzó cuando la cuenta oficial de Al Nassr publicó en inglés un mensaje para anunciar que utilizaría su camiseta alternativa en el próximo compromiso. La frase elegida fue “The second. On the greatest”, acompañada por una imagen de Cristiano Ronaldo y el emoji de una cabra, utilizado habitualmente para representar el concepto de GOAT. Sin embargo, la construcción de la frase fue interpretada de inmediato como que el portugués era “el segundo” detrás del mejor de todos los tiempos.

La publicación se viralizó rápidamente y generó una ola de cargadas entre los usuarios, que aprovecharon el curioso mensaje para reavivar la histórica discusión entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Lo que debía ser simplemente un anuncio de indumentaria terminó convertido en un inesperado episodio de redes sociales, con miles de comentarios sobre quién merece ocupar el primer lugar en la historia.

Ante la repercusión, Al Nassr decidió eliminar el posteo original y minutos después publicó una aclaración desde el vestuario, donde mostró las camisetas suplentes colgadas en los casilleros. Esta vez, el club saudí apeló directamente al humor para intentar cerrar la polémica y evitar nuevas interpretaciones sobre el mensaje dedicado a su principal figura.

“Inglés 101: Ya sea con la primera o la segunda equipación, es el mejor de todos los tiempos”, escribió posteriormente Al Nassr. De esta manera, el club dejó en claro su intención original y buscó transformar el blooper en una anécdota divertida. Sin embargo, el primer mensaje ya había quedado registrado y las redes sociales hicieron el resto: Cristiano Ronaldo volvió a quedar, una vez más, en el centro del eterno debate con Messi.