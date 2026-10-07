Cristiano Ronaldo sorprendió a Messi tras su despedida: el mensaje que nadie esperaba

El portugués, histórico rival del capitán argentino, reaccionó a su último partido con la Selección y le dedicó unas palabras que rápidamente recorrieron el mundo.

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina todavía genera repercusiones y, esta vez, la sorpresa llegó desde Portugal. Cristiano Ronaldo apareció en el posteo del capitán argentino después de su último partido con la Albiceleste y le dejó un mensaje que llamó especialmente la atención por quién lo escribió: “Todo mi respeto”. El histórico rival del 10 reconoció así la carrera que construyó durante 21 años defendiendo a su país.

“Tantos años defendiendo a tu país y una historia que quedará para siempre”, escribió Cristiano Ronaldo, en referencia al recorrido de Messi con la camiseta argentina. Y luego cerró con una frase todavía más contundente: “Todo mi respeto por lo que has logrado con Argentina. Un abrazo”. El mensaje del portugués rápidamente tomó otra dimensión por la historia de rivalidad que ambos protagonizaron durante más de una década.

Messi terminó su ciclo con la Selección Argentina este martes 6 de octubre, en el Monumental y frente a Benín. Fueron 21 años con la camiseta albiceleste, desde su debut en 2005 hasta una despedida que llegó después de haber conseguido prácticamente todo lo que un futbolista puede soñar. El rosarino pasó de las críticas y hasta una renuncia al seleccionado a convertirse en campeón de América y del mundo.

Y justamente el Mundial de Qatar 2022 fue el capítulo que terminó de transformar la historia de Messi con Argentina. Después de haber sufrido durante años por las finales perdidas, el 10 consiguió levantar la Copa del Mundo y completar una colección de títulos que también incluye la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y la Copa América 2024. Su recorrido terminó provocando el reconocimiento de una figura que conoce como pocos lo que significa competir al máximo nivel: Cristiano Ronaldo.

Durante muchos años, Messi y Cristiano fueron los grandes protagonistas de la rivalidad del fútbol mundial. Barcelona y Real Madrid los enfrentaron en innumerables clásicos de España, mientras ambos competían por los principales premios individuales. Balones de Oro, Champions League, goles y récords alimentaron una comparación que se extendió durante más de una década y que convirtió a los dos en los máximos referentes de una generación.

Pero fuera de la cancha, la relación fue siempre mucho más respetuosa de lo que podía sugerir aquella rivalidad. Ambos compartieron numerosas galas y premiaciones, se reconocieron públicamente en distintas oportunidades y entendieron que estaban protagonizando una época irrepetible. Por eso, el mensaje de Cristiano después de la despedida de Messi tuvo un peso especial: no fue solamente el saludo de una estrella a otra, sino el reconocimiento de uno de sus grandes rivales deportivos.

Messi cerró su etapa con la Selección Argentina con números que reflejan la magnitud de su legado: 208 partidos, 126 goles y 68 asistencias, según los registros de la AFA. Ante Benín convirtió el tercer tanto de la noche, de penal, y además asistió a Nicolás Otamendi y Nicolás Paz. Después del pitazo final recibió el cariño de sus compañeros, de los hinchas y también de los futbolistas rivales, que se acercaron para saludarlo y, en varios casos, pedirle una fotografía.

La despedida del 10 dejó imágenes que quedarán para siempre, pero entre todos los homenajes hubo uno que tuvo un condimento especial. Cristiano Ronaldo, el hombre que durante años fue señalado como el gran rival de Messi, eligió despedirlo con respeto y admiración.