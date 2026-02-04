CR7aRiver: el sueño viral que sacudió el fútbol argentino y revolucionó a los hinchas de River con Cristiano Ronaldo

La ilusión de ver al astro portugués con la banda roja explotó en redes sociales y generó una catarata de memes que sacudió al mundo del fútbol.

Las redes sociales amanecieron revolucionadas este miércoles con un hashtag que rápidamente escaló entre las principales tendencias: #CR7aRiver. Lo que comenzó como un simple rumor sobre el posible descontento de Cristiano Ronaldo en el Al Nassr terminó transformándose en una ola de memes, montajes y mensajes cargados de ilusión por parte de los hinchas millonarios, que fantasean con ver al crack portugués vistiendo la camiseta de River Plate.

El disparador de la locura virtual fue la situación actual del “Bicho” en Arabia Saudita. Tras ausentarse en la victoria frente a Al-Riyadh y faltar a un entrenamiento, comenzaron a crecer las especulaciones sobre su continuidad en Medio Oriente. Aunque los destinos más lógicos parecen ser un eventual regreso al Manchester United o un desembarco en la MLS para protagonizar el duelo mediático con Lionel Messi, una cuenta española mencionó a River entre los supuestos interesados y desató el furor.

Aunque el pase parezca prácticamente imposible desde lo económico y deportivo, existe un antecedente que alimenta la fantasía de los fanáticos. Meses atrás, Marcelo Gallardo reconoció públicamente haber intentado seducir a Cristiano Ronaldo para disputar el Mundial de Clubes con River. “A través de un amigo en común surgió la idea. Le dije: ‘¿No te gustaría jugar un Mundial de Clubes con River?’”, reveló el “Muñeco”, recordando el vínculo que construyeron cuando dirigió al portugués en el Riyadh Season Cup de 2023.

El propio Ronaldo también dejó abierta una pequeña puerta en el pasado. Durante la última Eurocopa, el delantero reconoció su cercanía con el país y su interés potencial en el fútbol argentino. “Tengo mucho cariño por Argentina y mi mujer es argentina. He tenido invitaciones para jugar el Mundial de Clubes con un equipo de Argentina. Nunca se sabe”, expresó el astro, una frase que hoy los hinchas riverplatenses reflotaron con entusiasmo.

Como suele suceder en estos casos, la creatividad de los usuarios de X (ex Twitter) no tardó en aparecer. Los fanáticos comenzaron a viralizar imágenes de Cristiano con la camiseta de River, comparaciones con el plantel actual y proyecciones sobre el impacto que tendría su llegada. El usuario @NelsonReneOk apeló al humor y la emoción: “Es totalmente imposible, pero admítanlo, qué aura tiene con los colores que sea, y especialmente con esa campera de River. La única cabra”.

Otros usuarios optaron por bromear sobre la magnitud que tendría la presencia del portugués en el fútbol argentino. @Maisonna ironizó sobre la demanda de entradas y el crecimiento del club: “Van 85 mil personas todos los domingos a ver a Colidio y Driussi, si llega a venir Cristiano Ronaldo River tiene que hacer un estadio para 500 mil tipos”. Mientras tanto, entre memes, ilusión y humor, el hashtag sigue creciendo y confirma una vez más que, en el fútbol argentino, los sueños imposibles también juegan su propio partido.