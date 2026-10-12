El Punto Verde cambia de ubicación: a dónde llevar desechos electrónicos, aceite vegetal usado, pilas y más

En lo que va del año, el dispositivo ya recorrió 17 espacios públicos y alcanzó los 22.036 kilos de materiales reciclables sólidos.

El Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur) informó que este jueves, de 10 a 13, el dispositivo Punto Verde estará en la Plaza Pueyrredon, en la avenida Libertad y 14 de Julio. Además de llevar los residuos reciclables, quienes se hayan inscripto en el programa Adoptá un árbol podrán retirar sus ejemplares de vereda.

Este dispositivo recepciona residuos eléctricos o electrónicos (Raee´s), aceite vegetal usado (AVU) en envases plásticos, pilas comunes y/o recargables y lentes de sol, recetados y armazones en desuso, con el fin de alcanzar una gestión eficiente de los residuos y la promoción de prácticas sustentables en la comunidad.

El programa busca reducir el impacto ambiental mediante la recuperación de residuos que requieren una gestión diferenciada.

También recibe residuos plásticos, metales, vidrios, papel y cartón, que habitualmente se descartan en la bolsa verde. A cambio, los vecinos recibirán un plantín producido por el vivero municipal como forma de compensación ambiental.

Se recuerda que el Punto Verde no recepciona ecobotellas, medicamentos, neumáticos en desuso, electrodomésticos grandes, focos de luz y pilas de mercurio.

En caso de lluvia, el dispositivo se suspenderá hasta la próxima fecha. Para conocer el cronograma completo, ingresar en este enlace.

La propuesta también incluirá una nueva entrega del programa Adoptá un árbol.

Entre febrero y agosto, el Punto Verde Móvil recorrió 17 espacios públicos y alcanzó los 22.036 kilos de materiales reciclables sólidos y 690 litros de aceite vegetal usado (AVU) acopiados. Del total, un 34% correspondió a residuos tecnológicos, a los que le siguen los vidrios con un 27,6% y el papel y cartón con un 15,7%. Además, juntaron 664 unidades entre anteojos y armazones en desuso.

De esta manera, los residuos no fueron destinados al relleno sanitario, contribuyendo así a la higiene urbana y a extender su vida útil.

Adoptá un árbol

En el marco del Punto Verde, también se desarrollará el programa Adoptá un árbol mediante el que los vecinos que hayan completado el formulario podrán retirar su árbol de vereda. Quienes aún no lo hayan hecho, están a tiempo de anotarse en este link y contribuir en la promoción del paisaje forestal de Mar del Plata.