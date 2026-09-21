El Punto Verde cambia de lugar: dónde estará esta semana y qué residuos se pueden llevar

El Municipio llevará este jueves el dispositivo Punto Verde al barrio Parque Luro. Funcionará de 10 a 13 en el centro comercial ubicado en Constitución y Blas Parera, donde los vecinos podrán acercar distintos tipos de residuos reciclables.

La iniciativa viene recorriendo distintos puntos de Mar del Plata. Entre febrero y agosto, el Punto Verde Móvil pasó por 17 espacios públicos y permitió reunir 22.036 kilos de materiales reciclables sólidos y 690 litros de aceite vegetal usado (AVU).

La iniciativa apunta a disminuir el impacto ambiental a través de la recuperación de residuos que requieren un tratamiento específico.

Del total recolectado, los residuos tecnológicos representaron el 34%, seguidos por el vidrio, con un 27,6%, y el papel y cartón, con un 15,7%. También se juntaron 664 anteojos y armazones en desuso.

Según destacaron desde el Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR), de esta manera se evita que estos materiales terminen en el relleno sanitario y se favorece su recuperación y reutilización.

Del total recolectado, los residuos tecnológicos representaron el 34%.

Qué se puede llevar

En el Punto Verde se reciben:

Residuos eléctricos y electrónicos (RAEEs).

Aceite vegetal usado, siempre en envases plásticos.

Pilas comunes y recargables.

Lentes de sol, anteojos recetados y armazones en desuso.

Plásticos.

Metales.

Vidrios.

Papel y cartón.

Por estos últimos materiales, que habitualmente se descartan en la bolsa verde, los vecinos recibirán un plantín producido por el Vivero Municipal como parte de la propuesta de compensación ambiental.

En cambio, el dispositivo no recibe ecobotellas, medicamentos, neumáticos en desuso, electrodomésticos grandes, focos ni pilas de mercurio.

En caso de lluvia, la actividad será suspendida y se trasladará a la próxima fecha prevista. El cronograma completo puede consultarse en el sitio oficial de Puntos Verdes del Municipio.

La jornada incluirá además una nueva entrega del programa “Adoptá un Árbol”. Los vecinos que hayan completado el formulario de inscripción podrán acercarse a retirar su árbol de vereda. Quienes todavía no se hayan anotado pueden hacerlo y sumarse a la propuesta que busca incrementar el arbolado y fortalecer el paisaje forestal de Mar del Plata.