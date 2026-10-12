San Lorenzo dio el golpe ante Once Unidos y hubo más sorpresas en la Liga Marplatense

El Santo sorprendió al equipo de Parque Luro a domicilio y dejó buenas sensaciones antes de los cruces. Además cuatro equipos aseguraron también la clasificación a cuartos de final directamente.

San Lorenzo consiguió una gran victoria en el cierre de la fase regular del Torneo Clasura "Joaquín 'Chacho' Méndez" de la Liga Marplatense de Fútbol. El conjunto de Emanuel Urquiza le ganó a Once Unidos por 1 a 0, como visitante, y dejó una muy buena imagen antes de los cruces eliminatorios que comenzarán la próxima semana

El "Santo" se merecía una alegría así para cerrar la Zona 3 del segundo torneo de la temporada. Y, como visitante, después de las suspensiones, se plantaron y tuvieron una de las mejores actuaciones del certamen, ante uno de los animadores del fútbol local y en una cancha de sintético, algo que no se está tan acostumbrados.

Sorprendió San Lorenzo, que no se quedó atrás y propuso un partido de igual a igual, lo que le permitió tener situaciones de gol. Once Unidos también tuvo las suyas, pero en el balance general el triunfo fue justo para los de rojo y negro.

El único tanto del encuentro lo marcó Miguel López en la segunda mitad, después de que los de Urquiza merodearan con el tanto con un remate de Mendiola que reventó la unión del palo-travesaño y otro de Martínez se fue apenas afuera.

Otro dato saliente fue el debut en Primera División del juvenil Jorge Medina (categoría 2010), que tuvo su primera citación y pudo sumar sus primeros minutos en el plantel superior.

Los "Pata Negra" formaron con: Franco Aguirre; Lucas Santín, Tomás Nicolo, Thiago Figueroa y Gabriel Sequeira; Santiago Palavecino, Esequiel Martínez y Leonardo Cainero; Leandro Mendiola; Miguel López y Fernando Cafferata. Luego ingresaron Tomás Heredia y Leandro Sosa por Cainero y Santín, Jorge Medina por López y Galo Di Franco por Martínez.

Por su parte, la fecha se completó con los encuentros correspondientes al resto de las zonas del Torneo Clausura “Joaquín ‘Chacho’ Méndez” de la Liga Marplatense de Fútbol, que terminaron de definir el panorama de la fase regular. Con los cruces eliminatorios previstos para la próxima semana, los equipos cerraron la primera etapa del certamen y ya comienzan a enfocarse en los playoffs, donde cada partido será decisivo en la pelea por el título.

Zona 1:

Quilmes 2-1 Libertad

Independiente 2-1 Alvarado

Talleres 1-0 Argentinos del Sud

Al Ver Verás vs Almagro Florida Miércoles

Zona 2:

Kimberley 2-0 San José

Cadetes 2-0 Chapadmalal

Racing 2-1 San Isidro

Boca 3-3 Unión

Círculo Deportivo 12-0 General Mitre

Zona 3:

Banfiel 2-1 El Siciliano

Atlético Mar del Plata 1-1 El Cañón

Deportivo Norte 1-0 Urquiza

Con estos resultados Independiente, Quilmes, Atlético Mar del Plata y Kimberley aseguraron su clasificación directa a los cuartos de final. Mientras que el resto deberán pasar primero por los octavos de final para meterse entre los ocho mejores.

FOTOS: Cinthia Martínez / Prensa San Lorenzo