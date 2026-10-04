Una vergüenza: suspendieron un partido de fútbol femenino por gritos discriminatorios

No se puede creer. Un partido de la Primera División del Torneo Coronación de Fútbol Femenino de la Liga Marplatense de Fútbol fue suspendido este domingo cuando faltaban cinco minutos, tras reiterados insultos discriminatorios contra jugadoras de San Lorenzo. La dirigencia del club "patanegra" repudió enérgicamente las expresiones y se solidarizó con sus jugadoras.

El encuentro entre San Lorenzo y San José, se disputaba en el estadio "Juan Montoya" y, durante el mismo, se escucharon expresiones como “negra de mierda”, “negra quebrada”, “negra sucia” y “negra p…”, entre otros agravios de alto contenido racista y discriminatorio. Ante esta situación, el árbitro Agustín Cajal intervino en reiteradas oportunidades, llamó la atención a los integrantes de la parcialidad de San José y advirtió que, si los insultos contra las futbolistas continuaban, iba a suspender el partido.

Sin embargo, los agravios siguieron subiendo de tono y, cuando faltaban apenas cinco minutos para el final, desde la parcialidad de San José volvieron a insultar a la capitana de San Lorenzo, Priscila Medina, con expresiones como “negra de mierda”, “negra quebrada”, “negra sucia” y “negra p…”. Ante la reiteración y gravedad de los ataques, el árbitro decidió suspender definitivamente el encuentro.

Según se informó, durante el desarrollo del partido también fueron advertidos sobre la situación autoridades y miembros del cuerpo técnico del Club San José, sin que tomaran ninguna medida al respecto ni intervinieran para evitar que los agravios continuaran.

Desde la dirigencia de San Lorenzo repudiaron estas expresiones y todo acto de violencia, se solidarizaron con las jugadoras agredidas y remarcaron que este tipo de situaciones no tienen lugar dentro de una cancha de fútbol y en ningún ámbito.

Desde el club local, además, remarcaron que el deporte debe ser “un espacio de respeto y encuentro” y que los insultos racistas, la xenofobia, la discriminación y cualquier forma de violencia no deberían tener lugar dentro ni fuera de una cancha.