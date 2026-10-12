Las ventas en Mar del Plata cayeron un 4,2% durante el último fin de semana largo

El movimiento turístico del último fin de semana largo no alcanzó para impulsar las ventas en los comercios de Mar del Plata. Según un relevamiento de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP), las ventas físicas medidas en unidades registraron una caída promedio del 4,2% en comparación con el mismo período de 2025.

El informe fue elaborado por el Departamento de Estudios Sociales y Económicos (DESE) de la entidad empresarial y reflejó una brecha entre la circulación de visitantes y las compras efectivamente realizadas. Aunque las calles de la ciudad mostraron un caudal de gente considerado aceptable, el consumo volvió a quedar por debajo de las expectativas del sector.

Los números reflejan las dificultades que atraviesan los comercios para transformar el movimiento turístico en consumo

De acuerdo con la encuesta, el 42,8% de los comerciantes consultados afirmó que no alcanzó las ventas que esperaba para el fin de semana largo. Otro 38,8% señaló que cumplió sus objetivos de manera parcial, mientras que apenas el 18,4% aseguró haber logrado las expectativas previas.

La percepción de la afluencia de visitantes también mostró resultados moderados. El 49% de los comerciantes consideró que el movimiento turístico fue regular, mientras que el 28,6% lo calificó como bueno y el 22,4% restante lo evaluó como malo.

Mucho paseo y poco ticket: Las ventas del fin de semana largo cayeron un 4,2% interanual en Mar del Plata

Sin embargo, una mayor circulación de personas no se tradujo necesariamente en más operaciones comerciales. Según los datos de la UCIP, el 40,8% de los encuestados notó más gente en las calles, pero mantuvo el mismo nivel de ventas. Un 4,1% observó un incremento de visitantes acompañado por una caída de las ventas.

En tanto, el 16,3% indicó que tuvo más clientes y logró vender más, mientras que el 38,8% restante no registró variaciones en la afluencia de público.

El presidente de la UCIP, Blas Taladrid, advirtió sobre la distancia entre el movimiento en las calles y las compras realizadas en los locales.

La advertencia de la UCIP por la pérdida del poder adquisitivo

“En el mostrador comercial volvemos a constatar una brecha preocupante entre el paseo y la compra efectiva. El visitante cuidó estrictamente su presupuesto, orientándose a gastos esenciales y recreativos menores. Esta caída del 4,2% en unidades vendidas respecto al año pasado refleja con claridad la pérdida del poder adquisitivo del consumidor y exige trabajar en estrategias de competitividad, financiamiento e incentivos para sostener la actividad de nuestras pymes" expresó el presidente de la cámara empresarial marplatense, Blas Taladrid.

La muestra del relevamiento que realizó el DESE estuvo conformada por los Centros Comerciales a Cielo Abierto que ven afectada su actividad habitual por el incremento del turismo y por los siguientes rubros: Peluches, accesorios, tecnología y productos para celulares, joyería, óptica, indumentaria deportiva, indumentaria femenina, librería, talabartería, calzado, chocolatería, e indumentaria para jóvenes y adolescentes.