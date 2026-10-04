Por sexto mes consecutivo, las ventas volvieron a caer en Mar del Plata

En agosto se registró una caída del 9,2%, mientras que en septiembre fue del 7,9%.

Las ventas minoristas registraron una nueva caída durante septiembre en Mar del Plata con respecto al mismo mes del año anterior, medidas en unidades físicas, de acuerdo al relevamiento mensual del Departamento de Estudios Sociales y Económicos (Dese) de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (Ucip) local.

Según informaron, el mes pasado la baja fue del 7,9%, repitiendo la tendencia del último tiempo: las ventas habían retrocedido 2,6% en abril, 5,8% en mayo, 5,7% en junio, 7% en julio y 9,2% en agosto.

"La caída interanual del 7,9% en unidades físicas demuestra que la pérdida del poder adquisitivo en el bolsillo de las familias y el aumento constante de los gastos fijos siguen contrayendo la demanda en los centros comerciales de la ciudad", afirmó el presidente de la entidad a cargo del estudio, Blas Taladrid.

Desde la Ucip subrayaron que "el comerciante marplatense sostiene con mucho esfuerzo el empleo en la ciudad".

En ese sentido, aseguró que "el comerciante marplatense hace un esfuerzo extraordinario para sostener las persianas abiertas y preservar los puestos de trabajo, ajustando al mínimo sus márgenes de ganancia", y remarcó: "Cuando casi un 86% de los encuestados evalúa sus utilidades como regulares, malas o pésimas, queda de manifiesto la compresión que sufre la rentabilidad pyme".

Además, en las encuestas que realiza la Ucip, el 85,7% de los comerciantes consultados calificó sus utilidades como regulares, malas o pésimas, y solo el 14,3% las consideró buenas. De ese porcentaje, para un 44,4% son malas o pésimas.

En otro ítem, el 54% consideró que su situación empeoró respecto del año anterior y el resto (46%) indicó que se mantuvo, mientras que casi la totalidad de los encuestados (93,7%) sostuvo que no es un buen momento para invertir, representando a la proporción más alta del año.

Hace seis meses que las ventas se mantienen a la baja en Mar del Plata.

En último lugar, el 98,4% de los locales anticipó que buscará sostener su plantilla durante los próximos seis meses y una gran mayoría de comerciantes señaló a la falta de liquidez de los consumidores, el aumento de los servicios y el costo de la mercadería como los principales factores de presión sobre la actividad.

"De cara a los próximos meses y ante la cercanía de una nueva temporada estival, la prioridad del sector comercial es consolidar la estabilidad operacional y resguardar el empleo local", concluyó Taladrid.