Las ventas cayeron por quinto mes seguido en Mar del Plata y agosto fue el peor de todos

Casi la mitad de los comerciantes aseguró que su situación empeoró y ocho de cada diez no ven condiciones favorables para invertir.

Las ventas minoristas volvieron a registrar una significativa y preocupante caída durante agosto en Mar del Plata, de acuerdo con el relevamiento mensual que realiza el Departamento de Estudios Sociales y Económicos (Dese) de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (Ucip).

El dato profundiza una tendencia que se repite en el último tiermpo y marca la quinta caída interanual consecutiva: las ventas habían retrocedido 2,6% en abril, 5,8% en mayo, 5,7% en junio y 7% en julio, mientras que el mes anterior la baja llegó al 9,2%.

La mitad de los comerciantes manifestó que la situación empeoró en el último año.

De esta manera, el informe advierte que el consumo no logra estabilizarse y atraviesa una contracción cada vez más pronunciada. "Preocupa el volumen de la caída de agosto, que se suma a un acumulado de muchos meses de caída y que ahora, además, se viene acelerando en los últimos meses", sostuvo el presidente de la entidad, Blas Taladrid.

En ese sentido, el titular de la cámara empresarial marplatense anticipó que "si no se recompone el poder adquisitivo y el ingreso disponible de las personas, vamos a continuar con meses de caída del consumo", y exigió "políticas públicas para frenar esta caída que se incrementa".

Casi la totalidad de los encuestados sostuvo que no incorporará trabajadores nuevos.

El estudio también relevó la percepción de los comerciantes sobre la situación de sus propios negocios: el 49,2% aseguró que empeoró respecto del año anterior, mientras que el 50,8% la consideró estable y ninguno manifestó haber registrado una mejora.

A su vez, el 79,4% no consideró que existan condiciones favorables para invertir en su negocio y las utilidades fueron calificadas como regulares o malas por siete de cada diez comerciantes encuestados.

Agosto registró una caída del 9,2% en ventas minoristas.

Por último, referido al empleo, el escenario se mantuvo mayormente estable, aunque con una perspectiva negativa para una parte del sector, ya que el 95,2% afirmó que no prevé cambios en su plantilla de personal y el 4,8% restante que contempla reducir la cantidad de trabajadores.