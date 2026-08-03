Las ventas cayeron un 4,9% en vacaciones de invierno y un 40% de los comerciantes no cumplió las expectativas

Un informe de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata (Ucip), reveló que las ventas durante las vacaciones de invierno registraron una caída del 4,9 % en unidades físicas respecto al mismo período del año pasado, lo que profundiza la crisis en el sector.

“Pese a las bajas expectativas previas de los comerciantes para estas vacaciones de invierno, producto de la caída del consumo, se percibió poca afluencia turística en la ciudad. Si bien la situación mejoró levemente durante la segunda semana, no alcanzó para lograr una comparación positiva respecto del año anterior”, afirmó Blas Taladrid, presidente de la cámara empresaria marplatense y sintetizó: “(Hubo) menos gente y con menor poder de consumo”, dijo.

Bajas expectativas

El relevamiento realizado por el Departamento de Estudios Sociales y Económicos (DESE) se elaboró sobre el comportamiento de las ventas en los principales centros comerciales a cielo abierto vinculados al turismo en “La Feliz” y brindó un nuevo panorama preocupante.

En relación con las expectativas previas al receso invernal, el 39 % de los comerciantes afirmó que sus expectativas no se cumplieron; el 38,8 % dijo que se cumplieron parcialmente y el 22,2 % indicó que sí se cumplieron.

Menos cantidad de turistas

En otro aspecto del relevamiento, se consultó a los comerciantes sobre si notaron mayor cantidad de turistas y los resultados tampoco fueron auspiciantes: el 44,9 % la calificó como regular, el 28,6 % como buena y el 26,5 % restante como mala.

El informe se elaboró a partir de comercios ubicados en la zona del microcentro marplatense, Güemes y Playa Grande y se relevaron rubros como alimentos y bebidas, bijouterie y accesorios, indumentaria, óptica, calzado, juguetería, artículos regionales, tecnología y accesorios para celulares, regalería y ropa para niños, entre otros.