No empieza con cero: la inflación en septiembre según el Indec fue del 1,9%

Lejos del 0% que alguna vez prometió el presidente Javier Milei, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) reveló este martes por la tarde que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en septiembre se aceleró y fue del 1,9%.

Con el dato del noveno mes del año, el cuarto mes consecutivo por debajo de los dos puntos, los precios subieron un 23,6% en los primeros nueve meses del año y acumulan un 33,4% en la comparación interanual.

El antecedente inmediato era el 1,7% de agosto, la menor variación en 14 meses, que había llevado la inflación acumulada del año a 21,3% y la interanual a 33,5 por ciento. Por lo tanto, la dinámica inflacionaria mensual se aceleró 0,2 puntos porcentuales respecto a la medición previa.

La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles

La inflación de septiembre

La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,1%), seguida por Educación (3,0%). Las dos divisiones que registraron las menores variaciones a nivel nacional fueron Restaurantes y hoteles (1,1%) y Prendas de vestir y calzado (1,4%).

Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la división con mayor incidencia en la variación mensual en las regiones, a excepción de la región GBA cuya mayor incidencia correspondió a Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la división con mayor incidencia en la variación mensual en las regiones.

En la región Pampeana, el conglomerado que incluye a General Pueyrredon, los precios mostraron una leve aceleración que la media nacional y subieron un 2%.