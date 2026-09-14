Cuánto pasará a cobrar un bancario tras el más reciente aumento

La Bancaria acordó un aumento en línea con la inflación.

La Asociación Bancaria (AB) acordó un nuevo aumento salarial con las cámaras empresariales del sector en base a la inflación que establece un alza del 1,7% para agosto. Así, el sueldo básico acumula una suba del 21,3% en lo que va del 2026 sobre los salarios de diciembre.

A partir de este incremento de sueldo, el básico de los empleados bancarios pasa a ser de $2.577.474,74. A esta cifra se llegó tras un acuerdo del gremio con Abapra, Adeba, ABA y el Banco Central, en el que se estableció un sueldo inicial de $2.505.061,24 y se le sumó la participación en ganancias —equivalente a $72.413,50—.

Referentes de La Bancaria marchando en medio de las negociaciones. Créditos imagen: NA (Noticias Argentinas).

Asimismo, el ajuste se aplicará sobre todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales.

Una suba que también impacta en el bono por el Día del Bancario

El beneficio adicional que los empleados del sector reciben todos los años en noviembre también verá un impacto a partir del más reciente acuerdo, y, con el ajuste, el monto llega a $2.233.175,44 en su categoría inicial. Además, estará sujeto futuros incrementos salariales.

“De esta manera, una vez más, garantizamos que los trabajadores bancarios continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios”, informaron desde AB a través de un comunicado.