Presupuesto 2027: cuánto espera el Gobierno que crezcan los precios, los salarios, el dólar y la economía

El gobierno nacional de Javier Milei presentó en el Congreso el proyecto de Presupuesto 2027, que contiene las estimaciones oficiales sobre el comportamiento de la economía y las principales variables que marcarán el próximo año. El cálculo elaborado por el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, contempla un escenario de crecimiento económico, desaceleración de la inflación y continuidad del superávit de las cuentas públicas.

De acuerdo con el proyecto, los gastos totales consolidados alcanzarían los $216 billones durante 2027, lo que representa un incremento del 25,3% respecto de las previsiones para este año. En tanto, los recursos provenientes de impuestos y contribuciones a la seguridad social llegarían a $219,3 billones, con una suba estimada del 26,2%.

El gobierno trazó una pauta inflacionaria del 21,1% para el próximo año. Para 2026 había previsto 10,5% y cerrará en torno al 29%.

Uno de los principales supuestos del Presupuesto es la continuidad del programa económico implementado desde diciembre de 2023. En ese marco, el Gobierno proyecta que el Producto Bruto Interno (PBI) crecerá un 4% durante 2027, en un escenario en el que también espera una nueva reducción de la inflación.

Qué espera el gobierno para la inflación y el dólar

El proyecto contempla que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) cierre 2026 con una variación del 29%, mientras que para el conjunto del próximo año, la previsión oficial ubica la inflación promedio en 21,1%. El propio había estimado en el Presupuesto 2026 una inflación de 10,5%, pero sin embargo estará cerrando casi tres veces por encima, según las estimaciones del Ejecutivo.

En paralelo, el Presupuesto incorpora una proyección de la cotización del dólar de $1.600 para diciembre de 2026 y $1.847,6 para diciembre de 2027. Para el promedio del año próximo, el cálculo oficial contempla un tipo de cambio de $1.728.

El proyecto de ley de presupuesto ingresó al Congreso para su debate.

Las estimaciones también alcanzan al comercio exterior. Para 2026, el gobierno calcula un superávit comercial de bienes de US$16.951 millones, producto de exportaciones por US$124.801 millones e importaciones por US$107.850 millones.

Para 2027, en tanto, la proyección contempla exportaciones por US$133.984 millones e importaciones por US$118.424 millones, lo que dejaría un saldo positivo de US$15.560 millones en el intercambio de bienes. Al incorporar los servicios, el resultado favorable del comercio exterior se mantendría por encima de los US$15.000 millones.

Superávit y presunta recuperación de los salarios

El equilibrio de las cuentas públicas continúa siendo uno de los ejes centrales de la política económica del gobierno, según destacó Caputo en el menaje elevado al Congreso. Para 2026 y 2027 se proyecta un superávit primario equivalente al 1,3% del PBI, mientras que el resultado financiero alcanzaría un saldo positivo del 0,2% del producto en ambos ejercicios. Según las estimaciones oficiales, esto permitiría acumular cuatro años consecutivos con superávit financiero, en un escenario en el que la Argentina no se encuentra en situación de default.

En materia salarial, el Presupuesto proyecta un incremento nominal del salario medio del 25,4% durante 2027. Si la inflación se mantiene en los niveles previstos por el Gobierno, esa evolución implicaría una recuperación del poder adquisitivo en términos reales.

El Ejecutivo prevé proyecta un incremento nominal del salario medio del 25,4% durante 2027.

Las cifras forman parte de las proyecciones incluidas en el proyecto de Presupuesto, que ahora deberá ser debatido por el Congreso. Su aprobación definirá el marco de gastos, recursos y objetivos fiscales con los que la administración nacional buscará atravesar 2027.