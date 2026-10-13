Se viene la definición del Clausura: los cruces confirmados y los cuatro equipos que saltearon una ronda

La Liga Marplatense confirmó los 12 enfrentamientos de la primera ronda eliminatoria del Clausura “Cacho Méndez”. Independiente, Kimberley, Atlético Mar del Plata y Quilmes avanzaron directamente a octavos.

El Torneo Clausura “Cacho Méndez” de la Liga Marplatense de Fútbol ya conoce los cruces de los 16avos de final del Torneo Clausura, la instancia que pondrá en marcha los mano a mano rumbo al título. Con 12 enfrentamientos confirmados, los equipos de Mar del Plata y la región comenzarán a jugarse la continuidad en el campeonato, mientras cuatro clubes ya aseguraron su lugar en octavos: Independiente, Kimberley, Atlético Mar del Plata y Quilmes.

Entre los partidos más atractivos de la primera ronda aparecen:

Cadetes vs General Mitre

River vs Almagro Florida

Racing vs el ganador de Colegiales y El Siciliano.

San José vs Unión

Deportivo Norte vs Nación

Banfield vs Al Ver Verás

El Cañón vs Libertad

Once Unidos vs Chapadmalal

Argentinos del Sud vs San Isidro

Círculo Deportivo vs San Lorenzo

Boca frente vs Alvarado

Talleres vs General Urquiza.

De esta manera, quedaron establecidos los 12 enfrentamientos que definirán a los equipos que se sumarán a los cuatro clasificados directamente a la siguiente ronda.

El reglamento establece una ventaja deportiva para los equipos mejor ubicados en la tabla general de promedios. Los partidos se disputarán en la cancha del conjunto que tenga esa condición y, en caso de empate al término del encuentro, avanzará a octavos el equipo local. Así, no habrá necesidad de una definición por penales si los 90 minutos terminan igualados, un detalle que puede resultar decisivo en una instancia de eliminación directa.

Mientras se disputan los 16avos, Independiente, Kimberley, Atlético Mar del Plata y Quilmes tendrán tiempo para preparar su participación en los octavos de final y conocer a sus próximos rivales. Con los cruces definidos, el Clausura “Cacho Méndez” entra en su etapa más exigente: cada partido será una final y cualquier tropiezo puede dejar afuera a uno de los aspirantes al campeonato de la Liga Marplatense de Fútbol.