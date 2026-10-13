Fue compañero de Messi en Brasil 2014, quedó a un paso de la gloria y hoy tiene una vida impensada

Fue parte de la Selección Argentina que llegó a la final del Mundial de Brasil 2014 junto a Lionel Messi y quedó a un paso de la gloria. Tras retirarse, cambió los estadios por el campo, el pádel y los eventos de showbol.

Estuvo a un partido de alcanzar la máxima gloria del fútbol mundial. En 2014, integró la Selección Argentina que llegó a la final del Mundial de Brasil, con Lionel Messi como principal figura y Alejandro Sabella como entrenador. Fue parte de un plantel que ilusionó a millones de argentinos y que quedó a las puertas del título tras perder 1-0 ante Alemania en el estadio Maracaná, por el gol de Mario Götze en el tiempo suplementario. Más de una década después de aquella experiencia inolvidable, José María Basanta cambió los estadios por el campo y lleva adelante una vida muy diferente a la que muchos podrían imaginar.

El exdefensor tuvo participación en la etapa decisiva de aquella Copa del Mundo y formó parte de una generación que estuvo muy cerca de conseguir la tercera estrella para la Argentina. Su trayectoria también estuvo marcada por su paso por el fútbol mexicano, especialmente por Rayados de Monterrey, club en el que se convirtió en un referente y consiguió importantes títulos. Después de años de competencia al máximo nivel, Basanta decidió cerrar su etapa como futbolista profesional y comenzar una nueva vida, lejos de las concentraciones, los viajes y la exigencia de los partidos.

Uno de los aspectos más llamativos de su actualidad es su dedicación a la actividad agropecuaria. Tras colgar los botines, Basanta se volcó a la cría de ganado Bonsmara, una raza bovina reconocida por su adaptación a los sistemas de producción a campo y su rendimiento. El exjugador explicó tiempo atrás algunas de las características que lo llevaron a interesarse por esta actividad: “Se caracteriza por su facilidad de parto, alta fertilidad y excelente crecimiento a campo”. Así, el hombre que supo compartir vestuario con grandes figuras del fútbol argentino encontró un nuevo desafío profesional en el campo.

Sin embargo, el deporte nunca desapareció por completo de su vida. Basanta también fundó un centro de pádel, una disciplina que practica durante su tiempo libre y que ganó una enorme popularidad en los últimos años. La iniciativa le permitió continuar vinculado al mundo deportivo desde otro lugar, con un proyecto propio y una actividad que combina recreación, competencia y encuentro social. Lejos de las presiones que implica jugar por puntos y títulos, el exdefensor encontró en el pádel una manera diferente de mantenerse activo.

Además, el vínculo con la pelota sigue vigente a través del showbol. Basanta fue convocado en dos ocasiones para participar en eventos de esta modalidad en Brasil, una oportunidad para volver a ponerse los botines y compartir cancha con otros exfutbolistas. De esta manera, su presente combina el trabajo rural, el desarrollo de un emprendimiento deportivo y apariciones puntuales dentro del fútbol. Aquel defensor que estuvo a un partido de ser campeón del mundo con la Selección Argentina hoy disfruta de una vida distinta, aunque conserva intacta su conexión con el deporte que marcó su carrera.