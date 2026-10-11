Lionel Messi eligió a las 10 joyas del futuro y sorprendió con un crack del fútbol argentino

El ex capitán de la Selección Argentina apadrinó a una nueva generación de talentos en una campaña de adidas e incluyó a una de las joyas de fútbol argentino entre los llamados a marcar el futuro.

Lionel Messi volvió a dejar su huella en el mundo del fútbol, esta vez con una elección que despertó la atención de los hinchas argentinos. El ex capitán de la Selección Argentina presentó una lista de diez jóvenes promesas que podrían convertirse en protagonistas de la escena internacional durante los próximos años y sorprendió al incluir a un talento de Boca: Tomás Aranda.

En el marco de una nueva campaña publicitaria de adidas, bajo el lema “Diez capítulos que reescriben el futuro del juego”, el rosarino respaldó a una selección de futbolistas con proyección internacional. La nómina reúne jóvenes del fútbol masculino y femenino que ya empiezan a destacarse en sus clubes y selecciones, con el objetivo de dar el salto definitivo hacia la élite.

El nombre argentino de la lista es Tomás Aranda, volante ofensivo categoría 2007 que busca consolidarse en Boca. Sus principales virtudes son la gambeta corta, la visión para encontrar espacios en el último tercio de la cancha y una pegada de media distancia que lo convierte en una alternativa peligrosa en ataque. La inclusión del juvenil xeneize lo coloca entre los talentos observados en una campaña que apunta a las futuras figuras del deporte.

Entre las promesas masculinas también aparecen el turco Can Uzun, del Eintracht Frankfurt, y el mexicano Gilberto Mora, de Tijuana, dos de los nombres que ganaron notoriedad por su presente y su proyección. La lista se completa con Max Dowman, del Arsenal; Zavier Gozo, del Real Salt Lake; Jesús Rodríguez, del Real Betis, y Kees Smit, del AZ Alkmaar, todos señalados como futbolistas a seguir en los próximos años.

La selección impulsada por Messi también le da un lugar destacado al fútbol femenino. Las elegidas son la delantera danesa Chloe Sarwie, del FC Nordsjælland; la mediocampista brasileña Giovanna Waksman, del Santos, y la defensora alemana Lotta Wrede, del Hamburger SV. De esta manera, la campaña reúne diez perfiles de distintas nacionalidades y posiciones, con el foco puesto en el crecimiento de una nueva generación.

Con el respaldo de una figura mundial como Messi, los diez juveniles ganan visibilidad en un escenario que trasciende sus respectivos clubes. Para el fútbol argentino, la presencia de Tomás Aranda representa un reconocimiento a la proyección de Boca en la formación de talentos y suma un motivo de expectativa alrededor de un futbolista que buscará transformar su potencial en una carrera de primer nivel.