Nicolás Lamolina cobró un penal sobre la hora, vio la repetición en un celular y se arrepintió

El árbitro sancionó una pena máxima para Godoy Cruz sobre la hora ante All Boys, pero los jugadores le mostraron la repetición en un teléfono y dio marcha atrás.

La Primera Nacional vivió una de las escenas más insólitas de la temporada. En el cierre del partido entre Godoy Cruz y All Boys, cuando todo parecía encaminado a un desenlace cargado de polémica, Nicolás Lamolina cobró un penal sobre la hora, revisó la jugada en un celular y revirtió su decisión. La acción, que ocurrió en medio de los reclamos del conjunto de Floresta, generó sorpresa por la manera en que se resolvió una situación determinante, en una categoría que no cuenta con el sistema VAR.

El episodio se produjo durante el tiempo adicionado, cuando el árbitro sancionó una falta a favor del Tomba que había ocurrido fuera del área. La decisión provocó una reacción inmediata de los futbolistas de All Boys, que rodearon al juez para protestar por su fallo. En medio de la tensión y los reclamos, uno de los suplentes del equipo visitante intervino con una alternativa inesperada: le mostró a Lamolina la repetición de la jugada en la pantalla de un teléfono celular.

Después de observar las imágenes, Lamolina decidió dar marcha atrás y anuló el penal que había cobrado minutos antes. La secuencia llamó la atención por tratarse de una revisión improvisada en pleno campo de juego, sin la intervención de un sistema oficial de asistencia arbitral. La situación abrió un nuevo debate sobre los criterios de los jueces en la Primera Nacional y los límites de recurrir a imágenes externas durante un partido.

Sin embargo, la polémica arbitral había comenzado antes de esa jugada. Durante el encuentro, Lamolina ya había sancionado una primera pena máxima a favor de Godoy Cruz que también despertó cuestionamientos. En aquella oportunidad, el delantero Pino se hizo cargo de la ejecución desde los doce pasos, pero no logró convertir y desperdició una oportunidad que podría haber cambiado el desarrollo del partido.

Finalmente, el encuentro terminó 0-0, con un cierre caliente y una escena que rápidamente se convirtió en el centro de la discusión. Godoy Cruz no pudo aprovechar las oportunidades que tuvo para quedarse con la victoria, mientras que All Boys terminó envuelto en un episodio que excedió lo futbolístico. La actuación de Lamolina quedó bajo la lupa y el uso de un celular para revisar una jugada decisiva instaló una pregunta inevitable: ¿cómo se resuelven este tipo de situaciones en una categoría sin VAR?