Con un "héroe" marplatense, Atlanta le ganó el clásico a Chacarita y lo dejó en zona de descenso

"Panchito" Rago atajó un penal en el comienzo del encuentro y fue una de las figuras del clásico.

Con una participación estelar de Juan Francisco Rago, Atlanta derrotó como visitante a Chacarita por 1 a 0, sigue metido en la pelea por el ascenso y hundió a su clásico rival, que está en zona de descenso directo. El marplatense atajó un penal con el partido sin goles.

Era el partido más esperado, por la rivalidad y por la importancia para ambos equipos. La gente del "funebrero" así lo entendió y explotó el estadio de San Martín, pero se fue con una derrota que lo complica sobremanera en la lucha por la permanencia.

Una de las figuras fue el arquero marplatense Juan Francisco Rago, que le detuvo un penal a Alexis Domínguez cuando el encuentro estaba 0 a 0. Después llegó el cabezazo de Rodrigo Moreira para el triunfo de los de Villa Crespo que festejaron a domicilio.

De esta forma, Atlanta continúa peleando en la parte alta de la tabla (se ubica cuarto), mientras que Chacarita está muy comprometido, en zona de descenso directo, en la penúltima ubicación, sólo con Güemes de Santiago del Estero debajo.





