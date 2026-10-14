Sergio Berni arremetió contra Kicillof: “El MDF está destruyendo el peronismo”

El senador bonaerense y exministro de Seguridad Sergio Berni lanzó una dura crítica contra el gobernador Axel Kicillof y su espacio político, Movimiento Derecho al Futuro (MDF). Durante una entrevista en el canal de streaming Gelatina, acusó al sector de profundizar las divisiones internas del peronismo y cuestionó la conducción política del mandatario provincial.

“Lo que no dijo Kicillof es que la militancia se destruye de arriba hacia abajo y esa actitud pelotuda del MDF en los distritos está destruyendo el peronismo”, disparó Berni, en una de las declaraciones más fuertes de la entrevista.

El legislador sostuvo que existe una contradicción entre el discurso público del espacio y su comportamiento en los municipios. “Porque tiran la piedra y esconden la mano. Porque hablan de paz y en los distritos son una máquina de tratar de romper”, afirmó.

“Un conductor no rompe, un conductor construye”

Berni apuntó directamente al rol de Kicillof como referente político y le reclamó que priorice la construcción de consensos por encima de las disputas internas.

“Un conductor no rompe, un conductor construye y eso es lo que falta y eso es lo que tiene que entender Axel”, expresó el senador, al cuestionar la estrategia del MDF en los distritos bonaerenses.

En ese sentido, advirtió que la continuidad de esos conflictos podría tener consecuencias para el futuro político del gobernador y para el conjunto del peronismo. “Porque así no solamente no va a ser el candidato a presidente del peronismo sino que lleva al peronismo al fracaso”, concluyó Berni.