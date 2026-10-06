El Senado bonaerense aprobó la licencia de Montenegro y quedó en condiciones de reasumir como intendente

Guillermo Montenegro, a solo un trámite de reasumir como intendente de General Pueyrredon.

El regreso de Guillermo Montenegro a la Intendencia de General Pueyrredon quedó formalmente habilitado este martes, luego de que el Senado bonaerense aprobara su pedido de licencia extraordinaria.

La decisión se tomó durante la sesión de la Cámara alta provincial, donde también se concretó el reemplazo de Montenegro: María Luján Fiego, dirigente tandilense y representante de La Libertad Avanza, prestó juramento como senadora por la Quinta Sección Electoral.

De esta manera, Montenegro dejará temporalmente su banca en la Legislatura bonaerense -el cargo recién vence en 2029- para reasumir las funciones de intendente de General Pueyrredon, cargo para el que había sido reelegido en 2023 y que mantuvo en licencia durante su paso por el Senado.

El Senado provincial aceptó la licencia solicitada por Montenegro.

Fiego juró y ocupa la banca

La salida de Montenegro de la Cámara alta habilitó el ingreso de Fiego, quien hasta ahora se desempeñaba como concejal en Tandil. La dirigente fue la primera suplente de la lista que encabezó Montenegro en las elecciones bonaerenses de 2025 y finalmente quedó formalizado su ingreso al Senado provincial.

Con este movimiento, La Libertad Avanza suma una banca en el Senado bonaerense, mientras que Montenegro había integrado hasta ahora el bloque del PRO. El cambio modifica la composición de la Cámara y tendrá impacto en el equilibrio interno de los espacios políticos.

La tandilense y libertaria María Luján Fiego asumió en la banca licenciada por Montenegro.

Montenegro vuelve a Mar del Plata

La aprobación de la licencia completa el trámite que Montenegro había iniciado el lunes, cuando presentó ante la presidenta del Senado, Verónica Magario, el pedido para dejar temporalmente su banca y volver a ejercer el cargo de intendente. En la presentación, el dirigente había fundamentado su solicitud en su intención de “reasumir el ejercicio del cargo de Intendente Municipal del Partido de General Pueyrredon”.

Montenegro había asumido como senador bonaerense en diciembre de 2025, luego de encabezar la lista de la alianza entre La Libertad Avanza y el Pro en la Quinta Sección. Desde entonces, Agustín Neme quedó al frente del Ejecutivo municipal como intendente interino.

Montenegro se desempeñó durante casi 10 meses como senador provincial. El cargo ahora quedó licenciado.

Ahora, con la licencia aprobada, se espera que Montenegro retome formalmente la conducción del Municipio durante las próximas horas, poniendo fin a casi diez meses de gestión interina de Neme. El trámite restante ahora es solicitar la finalización de la licencia que como intendente había solicitado oportunamente para asumir como legislador.