Volvió Montenegro: tuvo su primera actividad en el centenario de la Base Naval

Guillermo Montenegro participó del acto por los 100 años de la Base Naval Mar del Plata, en su primera actividad oficial tras regresar a la Intendencia.

A pocas horas de haberse anunciado su regreso, Guillermo Montenegro volvió a ponerse este lunes en el centro de la escena política de Mar del Plata. Después de casi diez meses en el Senado bonaerense, el intendente retomó formalmente las riendas del Municipio y su primera actividad tuvo como escenario uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad: la Base Naval Mar del Plata.

Si bien aún no se realizó un acto oficial porque resta la aprobación en el Senado de su pedido, Montenegro participó del acto conmemorativo por el centenario de la Base Naval, realizado esta mañana en la Plaza de Armas Submarino ARA Santa Fe, junto a autoridades militares, civiles, personal de la Armada e invitados especiales.

La celebración por los 100 años de la Base Naval comenzó durante el fin de semana con una convocatoria abierta a la comunidad y continuó este lunes con el acto oficial.

La actividad marcó así el primer compromiso público del jefe comunal luego de su anuncio de regreso a la Intendencia, una vuelta que se conoció el viernes y que implicó dejar su banca en la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires para completar el segundo mandato que había iniciado en 2019.

El hecho se dio además en el mismo día en el que presentó el pedido licencia extraordinaria en el Senado provincial, "con motivo de reasumir el ejercicio del cargo de Intendente Municipal del Partido de General Pueyrredon", de acuerdo a la nota oficial ingresada.

El regreso anunciado

El dirigente del PRO había dejado la conducción del Municipio en diciembre de 2025, cuando pasó al Senado bonaerense luego de encabezar la lista de La Libertad Avanza en la Quinta Sección. Durante ese período, Agustín Neme quedó al frente del Ejecutivo municipal.

Ahora, con el regreso de Montenegro, se espera que Neme vuelva a ocupar su banca en el Concejo Deliberante, mientras comienza una nueva etapa de gestión municipal con poco más de un año por delante hasta el final del mandato.

Guillermo Montenegro participó del acto por el centenario de la Base Naval Mar del Plata, en su primera actividad oficial tras regresar a la Intendencia.

La elección de la Base Naval como escenario de su primera actividad también le dio un particular marco a la vuelta. El lugar cumple este lunes 100 años desde la promulgación de la ley que autorizó su creación, una fecha que la Armada decidió celebrar con distintas actividades y una apertura a la comunidad durante el fin de semana.

Durante sábado y domingo, miles de vecinos y turistas pudieron acercarse a la Base, recorrer el destructor ARA “La Argentina” y el patrullero oceánico ARA “Bouchard”, además de observar distintas demostraciones y conocer parte del trabajo que realizan las unidades con asiento en Mar del Plata.

El acto se realizó en la Plaza de Armas Submarino ARA Santa Fe y reunió a autoridades civiles y militares para conmemorar los 100 años de la Base Naval.

El centenario encuentra a la Base Naval como uno de los principales puntos estratégicos de la ciudad y como un espacio estrechamente ligado a su historia, al desarrollo portuario y a la actividad marítima.

Para Montenegro, en tanto, el acto representó el primer paso visible de su regreso al gobierno municipal, en una ciudad a la que vuelve después de diez meses y en un momento atravesado por desafíos en materia de seguridad, empleo y actividad económica, además de la preparación para una nueva temporada de verano.