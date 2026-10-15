Osse proyecta ampliar la red de agua potable en Estación Chapadmalal y gestiona un financiamiento provincial

Osse proyecta extender la red de agua potable en Estación Chapadmalal, con obras que incluyen un nuevo pozo y 445 conexiones domiciliarias. La ejecución depende del financiamiento de la Provincia.

En el marco de las políticas para ampliar la cobertura sanitaria en General Pueyrredon, Osse diseñó un proyecto para ampliar la cobertura de agua potable en Estación Chapadmalal y gestiona ante el gobierno de la Provincia de Buenos Aires el financiamiento necesario para ejecutar los trabajos. La iniciativa apunta a extender la red hacia sectores que presentan dificultades de abastecimiento, entre ellos el barrio El Frutillar, donde desde hace años los vecinos reclaman una solución definitiva.

La información fue brindada por el presidente de la empresa municipal, Tomás Amato, en respuesta a un pedido de informe solicitado por el Concejo Deliberante sobre el servicio en la localidad. Según detalló Osse, la propuesta se encuentra bajo análisis de la Dirección Provincial de Agua y Cloaca (Dipac), organismo que depende de la Subsecretaría de Recursos Hídricos bonaerense. Por el momento, no hay una fecha confirmada para el comienzo de las obras, ya que su ejecución depende de la aprobación técnica y de la asignación de los fondos.

Tomás Amato, presidente de OSSE, junto al directorio de la empresa municipal. El organismo presentó un proyecto para ampliar la cobertura de agua potable en Estación Chapadmalal y gestiona ante la Provincia el financiamiento para ejecutar las obras.

En el informe ante una iniciativa de la concejala Solange Flores (Frente Renovador), Osse explicó que Estación Chapadmalal tiene una particularidad geográfica que condiciona la distribución del agua: la localidad está ubicada en un pequeño valle, con diferencias importantes de altura entre el área céntrica y los sectores periféricos. En los últimos años, además, se registró un crecimiento de la población, principalmente en las zonas más elevadas, donde se asentaron familias del barrio El Frutillar.

El sistema original fue proyectado por el entonces Servicio Provincial de Agua Rural (SPAR) y estaba compuesto por cuatro pozos de extracción que abastecían un tanque elevado. Debido a la escasa capacidad de esas perforaciones y a su proximidad, Osse las reemplazó por el pozo de explotación N° 354, con una cañería de impulsión de 1.200 metros.

Posteriormente, entre 2022 y 2023, la empresa ejecutó el pozo N° 402 y otros 900 metros de cañería de impulsión, obras que mejoraron el abastecimiento de la red existente. Sin embargo, la presión en los extremos del sistema continúa siendo insuficiente para extender el servicio hacia las zonas más altas. De acuerdo con el diagnóstico técnico, la principal limitación requiere nuevas obras de infraestructura para garantizar las condiciones necesarias para ampliar la cobertura.

Tomás Amato, presidente de OSSE, junto al directorio de la empresa municipal. El organismo presentó un proyecto para ampliar la cobertura de agua potable en Estación Chapadmalal y gestiona ante la Provincia el financiamiento para ejecutar las obras.

Un nuevo pozo y más de 8.500 metros de cañerías

El proyecto denominado “Ampliación Red de Agua Estación Chapadmalal” prevé construir un nuevo pozo de explotación, identificado como N° 433, además de ejecutar cañerías de impulsión, vincular distintos tramos de la red y desarrollar las instalaciones necesarias para alcanzar la presión adecuada en los puntos más elevados.

En cuanto a la infraestructura troncal, el plan incluye 1.980 metros de cañerías de PVC de 200 milímetros de diámetro, además de otros tramos de 160 milímetros vinculados a los pozos N° 402 y N° 433. También contempla empalmes, válvulas, una derivación y una cámara de desagüe y limpieza.

Para la distribución domiciliaria se proyectaron 3.152 metros de cañerías de 110 milímetros y otros 5.424 metros de 75 milímetros. En total, la iniciativa contempla 445 conexiones domiciliarias, junto con los accesorios y las instalaciones complementarias para integrar la nueva infraestructura a la red existente.

El proyecto también incorpora 3.900 metros de tendido subterráneo de tritubo para las comunicaciones y el suministro de energía necesarios para el funcionamiento del sistema.

El proyecto para Estación Chapadmalal contempla un nuevo pozo de explotación, la extensión de cañerías y 445 conexiones domiciliarias, con el objetivo de ampliar el acceso al agua potable.

Las gestiones ante la Provincia

Osse informó que solicitó formalmente el financiamiento de la obra ante la DIPAC en 2023 y que reiteró el pedido durante 2025. Actualmente, ambos organismos mantienen un intercambio de documentación para avanzar en el análisis técnico y económico de la propuesta.

El último informe de la dependencia provincial fue recibido el 22 de mayo de 2026. En esa comunicación, la Dipac solicitó información adicional sobre parte de la documentación presentada por Osse, cuya respuesta, según indicó la empresa municipal, se encontraba en elaboración al momento de emitir el informe.

Por ese motivo, todavía no es posible establecer plazos concretos para el inicio y la finalización de los trabajos. La ejecución depende de que el proyecto obtenga la aprobación técnica y de que la Provincia otorgue el financiamiento solicitado.

Mientras se aguarda una definición sobre la obra, Osse mantiene un esquema de asistencia para los vecinos del sector. Según precisó la empresa, desde septiembre de 2023 se encarga de distribuir agua para consumo domiciliario mediante un camión tanque cisterna, con una frecuencia de dos veces por semana: los martes y viernes. Además, instaló dos tanques comunitarios en El Frutillar. Uno de ellos se abastece mediante la red y el otro recibe agua a través de los camiones de Osse.