Chau a los estruendos: aplastan y destruyen toneladas de caños de escape incautados en controles

La compactación de los caños de escape en Chascomús generará nuevos fondos para el hospital municipal.

En el marco de las acciones orientadas a prevenir infracciones y mejorar la convivencia urbana, en Chascomús procedieron a la destrucción de caños de escape modificados que habían sido secuestrados en la vía pública por generar ruidos molestos y contraexplosiones.

El procedimiento se llevó a cabo la semana pasada en el predio municipal ubicado sobre la avenida Juan Manuel de Rosas, como parte de los trabajos de compactación de vehículos retenidos. Los dispositivos destruidos habían sido decomisados a motocicletas que circulaban con sistemas de escape alterados o no originales.

La eliminación de los caños de escape se integró al proceso de compactación de 1.123 vehículos.

Retención, decomiso y exigencias para recuperar el vehículo

Las actuaciones se desarrollaron en cumplimiento de la ordenanza N° 4345/11, normativa que sanciona el uso de escapes no reglamentarios, la conducción por parte de menores de edad y la realización de maniobras peligrosas.

De acuerdo con el esquema contemplado en la ordenanza:

Cuando se detecta la infracción, la motocicleta queda retenida durante un lapso de 30 días y el escape modificado es decomisado.

Para poder retirar el vehículo, el propietario está obligado a reemplazar el dispositivo por uno original y cumplir con los requisitos establecidos.

Los dispositivos destruidos habían sido decomisados a motocicletas que circulaban con sistemas de escape alterados.

Compactación masiva y beneficio para la salud pública

La eliminación de los caños de escape se integró al proceso de compactación de 1.123 vehículos retenidos entre los años 2017 y junio de 2025, cuyos plazos legales de reclamo ya se encontraban vencidos.

Las labores comenzaron el jueves en el marco del Programa Nacional de Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores (PRO.DE.CO), al cual el municipio adhirió mediante la ordenanza N° 5944/2025 y bajo el amparo de la ley nacional N° 26.348.

El operativo dejará un estimado de más de 200 toneladas de material resultante, el cual será comercializado. Según se informó oficialmente, la totalidad de los fondos obtenidos mediante esta venta será destinada a la cooperadora del hospital municipal, dándole un destino definitivo a elementos y rodados que ya no pueden volver a la circulación.