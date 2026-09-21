Rescate en medio de los fuertes vientos: auxilian a una familia tras el vuelco de una embarcación

Autoridades municipales de Chascomús habían advertido a la población para no ingresar a la laguna.

Un matrimonio y sus dos hijos menores fueron rescatados durante la tarde de este domingo en la laguna de Chascomús, luego de que la embarcación en la que navegaban diera una vuelta de campana y los cuatro tripulantes quedaran en el agua.

El operativo fue desplegado por personal del área de Seguridad Ciudadana y Seguridad Lacustre, tras una alerta detectada por el centro de monitoreo municipal.

Una captura del video con el operativo de rescate en la laguna de Chascomús.

La emergencia fue advertida a través de uno de los domos de vigilancia ubicado en la intersección de avenida Costanera y Gonzáles Chaves. En ese momento, la laguna presentaba fuertes vientos y las autoridades ya habían indicado la evacuación de las embarcaciones debido a las condiciones climáticas.

Al observar que una de las embarcaciones no conseguía regresar a la costa, se activó el despliegue de un semirrígido. Cuando los agentes arribaron al lugar, encontraron a los cuatro ocupantes en el agua, después del vuelco de la embarcación.

Las cuatro personas que navegaban cayeron al agua de la laguna de Chascomús.

El personal interviniente logró rescatar a la familia y trasladarla hasta las instalaciones del club Regatas. Allí los esperaba una ambulancia que posteriormente llevó a los cuatro integrantes al Hospital Municipal para que recibieran una evaluación médica.

Luego de ser atendidos y recuperar la temperatura corporal, todos regresaron a su domicilio. Según se informó, la familia es vecina de la ciudad.