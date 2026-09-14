Investigadores bonaerenses descubren cómo sobrevive un parásito que afecta al ganado y logran repercusión internacional

El Instituto Tecnológico de Chascomús (INTECH) fue fundado en 1989 por el presidente Alfonsín.

Un equipo de investigadores del Instituto Tecnológico de Chascomús (INTECH-UNSAM-CONICET) realizó un descubrimiento que podría abrir nuevas perspectivas para el control de una enfermedad que afecta a la ganadería desde hace más de un siglo.

El estudio permitió explicar cómo sobrevive en condiciones desfavorables Tritrichomonas foetus, el parásito responsable de la tritricomonosis bovina, y aportar respuestas sobre los motivos por los que algunos tratamientos utilizados históricamente dejaron de resultar efectivos.

Tritrichomonas foetus, el parásito responsable de la tritricomonosis bovina.

Publicado en la revista Nature Communications

El trabajo fue publicado en la revista científica Nature Communications y demostró por primera vez que el microorganismo puede formar estructuras de resistencia conocidas como quistes. Este hallazgo aporta una nueva perspectiva sobre la biología del parásito y abre caminos para el desarrollo de estrategias de control y tratamientos más eficaces.

La investigación es encabezada por Verónica Cóceres, veterinaria formada en la Universidad Nacional de La Plata, con un posgrado en la Universidad Nacional de San Martín e investigadora del Conicet. Desde 2014 estudia este parásito en el INTECH, desde Chascomús.

“Básicamente trabajo en un parásito que provoca abortos en las vacas”, explicó la investigadora al referirse a una línea de trabajo que fue adquiriendo relevancia para la producción agropecuaria.

Verónica Cóceres, veterinaria formada en la UNLP, líder de la investigación del INTECH.

La importancia del descubrimiento

La importancia del descubrimiento trasciende el ámbito del laboratorio. Chascomús se encuentra en la cuenca del río Salado, una de las principales regiones ganaderas del país, por lo que las enfermedades que provocan pérdidas reproductivas en los bovinos tienen impacto directo sobre la productividad y la economía regional.

“La cuenca del Salado, donde está ubicada nuestra ciudad, es una zona ganadera muy importante en el país”, señaló Cóceres. En ese sentido, agregó que las enfermedades infecciosas que generan pérdidas reproductivas “tienen un impacto productivo en la economía de la región”.

El equipo de investigadores del Instituto Tecnológico de Chascomús.

La tritricomonosis bovina también representa una problemática de alcance nacional e internacional. Argentina cuenta con una importante actividad ganadera y un sistema productivo basado, en buena medida, en el servicio natural de los animales, una característica que favorece la transmisión de este tipo de enfermedades.

“Es una enfermedad de impacto local, regional, nacional e internacional”, resumió la científica.

El descubrimiento realizado por el equipo del INTECH permite profundizar el conocimiento sobre el comportamiento del parásito y podría contribuir al desarrollo de nuevas herramientas para enfrentar la enfermedad que afecta la reproducción bovina.