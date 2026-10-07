Punto final para el triple crimen que sacudió a Chascomús: prisión perpetua para el expolicía que mató a su familia

El Tribunal Oral en lo Criminal N.º 1 de Dolores condenó a prisión perpetua a Francisco Waldemar Reddy por el triple crimen ocurrido en diciembre de 2023 en un establecimiento rural de Chascomús, donde fueron asesinados su padre, su madrastra y su hermano.

La sentencia fue dictada por los jueces María Claudia Castro, Christian Ariel Rabaia y Juan Paulo Gardinetti, quienes consideraron acreditada la responsabilidad de Reddy en los tres homicidios. El acusado permaneció detenido durante el juicio y siguió las audiencias mediante videoconferencia desde la alcaidía penitenciaria de Batán.

El triple crimen en el final del 2023

El caso había comenzado el 29 de diciembre de 2023, cuando se descubrió el asesinato de María Eugenia Suárez y el ataque contra Ignacio Reddy, de 11 años, en un establecimiento rural ubicado en jurisdicción de Chascomús. El niño fue trasladado al hospital San Vicente de Paul, donde murió como consecuencia de las heridas sufridas.

El cuerpo de Diego Reddy, padre de Francisco, fue encontrado dos días después durante un rastrillaje en el establecimiento. De acuerdo con la reconstrucción realizada durante la investigación y posteriormente analizada en el juicio, los tres homicidios ocurrieron en distintos sectores del predio.

Desde el comienzo de la causa, la investigación apuntó contra Francisco Reddy, quien por entonces era integrante de la policía bonaerense. Entre las evidencias consideradas durante el proceso estuvieron los elementos vinculados con el arma utilizada en los ataques y distintos movimientos realizados por el acusado antes y después del triple crimen.

Diego Reddy, María Eugenia Suárez e Ignacio Reddy, las víctimas del triple crimen.

Un conflicto económico detrás

La fiscalía sostuvo durante el juicio que detrás de los asesinatos existió un conflicto económico y que Reddy había intentado desviar la investigación mediante una falsa versión sobre un supuesto secuestro de su padre. El fiscal Juan Manuel Dávila había solicitado la pena de prisión perpetua.

La defensa oficial, en cambio, había pedido la absolución y cuestionado la investigación. Entre otros planteos, sostuvo que no se había descartado la posible intervención de terceras personas en el lugar de los hechos.

La resolución contra Reddy establece que no podrá acceder a la libertad condicional.

Sin acceso a libertad condicional

Finalmente, el tribunal resolvió condenar a Reddy a prisión perpetua por los tres homicidios. La sentencia contempla el homicidio agravado por el vínculo en el caso de su padre, homicidio agravado por alevosía por el crimen de su madrastra y homicidio simple por la muerte de su hermano. La resolución también establece que no podrá acceder a la libertad condicional, con una expectativa de cumplimiento de 40 años.

De esta manera, casi tres años después del triple crimen que conmocionó a Chascomús, la Justicia dictó la condena contra quien fue señalado desde los primeros días de la investigación como responsable de los asesinatos.