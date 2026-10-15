House sitting: la tendencia que permite hospedarse gratis en Mar del Plata a cambio de cuidar mascotas

Una innovadora tendencia de viaje comenzó a ganar terreno en Mar del Plata como alternativa para acceder a hospedaje sin costo durante todo el año. Se trata del "house sitting", una modalidad de intercambio donde viajeros o residentes temporales se hospedan en viviendas de la ciudad de manera completamente gratuita a cambio de cuidar la propiedad y atender a las mascotas de los dueños mientras ellos se encuentran ausentes por viajes o vacaciones.

Cómo es la modalidad para quedarse gratis en Mar del Plata

En la ciudad, esta práctica se gestiona principalmente a través de plataformas internacionales especializadas como TrustedHouseSitters, así como en redes globales de voluntariado y comunidades de viajeros. El acuerdo exige que el cuidador asuma la responsabilidad de alimentar, pasear y acompañar a los perros o gatos, garantizando la tranquilidad de los propietarios sin que medie un pago de alquiler ni compensación en efectivo.

No solo se cuida al perro en casa: también hay que pasearlo y llevarlo al veterinario.

Aunque en Argentina predomina la costumbre de dejar las llaves a familiares o vecinos de confianza, la modalidad registra un crecimiento sostenido. Las publicaciones activas se concentran habitualmente en barrios residenciales como Los Troncos, Playa Grande o zonas de quintas en las afueras, impulsadas tanto por extranjeros radicados en el distrito como por marplatenses que conocen la dinámica del sistema tras haberlo utilizado en el exterior.

En paralelo al intercambio gratuito, Mar del Plata cuenta con un mercado muy activo de servicios remunerados de guardería y hospedaje canino. Las tarifas de referencia en la ciudad para quienes prestan este servicio de forma comercial oscilan entre los $26.000 y $36.000 por noche de estadía, mientras que la guardería de día se ubica entre $25.000 y $33.000, y los paseos individuales de una hora van desde los $4.500 hasta los $8.000.

La modalidad es más común en el exterior.

Para quienes buscan una opción económica para vacacionar o instalarse un tiempo en la costa, el cuidado de hogares y animales se consolida como una alternativa viable. Las autoridades y especialistas en turismo recomiendan utilizar siempre plataformas oficiales con sistemas de verificación de identidad para evitar fraudes, abriendo una puerta accesible para disfrutar de Mar del Plata reduciendo de forma drástica los gastos de hospedaje.