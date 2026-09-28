¿Querés aprender un oficio gratis?: hay más de 350 actividades para anotarte

El Municipio renueva la oferta de talleres virtuales y presenciales de PEBa para octubre

El Programa Educativo Barrial (PEBa), coordinado por la Secretaría de Educación municipal, presenta el listado de cursos que estarán disponibles durante octubre. Además de la oferta virtual, hay cursos presenciales de corta duración (itinerantes) y otros que se dictan desde principio de año y que todavía tienen disponibilidad de cupos.

La inscripción para las actividades presenciales se realizan siempre de forma directa en cada sede, dentro del horario correspondiente al taller en cuestión. La oferta virtual ya tiene disponibles sus links de inscripción desde esta semana y consta de los siguientes talleres:

- Taller de inglés para Work and Travel (curso introductorio): martes de 15:30 a 16:30. Inicia el 6 de octubre. Duración: 6 clases.

- Seminario de fotografía con celular: jueves de 8 a 10. Inicia el 8 de octubre. Duración: 4 clases.

- Taller de inteligencia artificial aplicada a la vida cotidiana: martes de 17:30 a 19:30. Inicia el 13 de octubre. Duración: 8 clases.

- Taller práctico de ventas en redes sociales: Martes de 19 a 20:30 - Inicia el 13 de octubre - Duración: 7 clases.

- Taller para fabricación de respaldo de cama y pie de cama: martes clases de consultas vía grupo de WhatsApp de 12 y las 14 y jueves clases online por zoom 9 a 11. Inicia el 15 de octubre. Duración: 8 clases.

- Taller de velas y jabones artesanales: lunes de 18 a 20. Inicia el 19 de octubre. Duración: 4 clases.

- Taller de pintura sobre tela: sábado de 20 a 22. Inicia el 24 de octubre. Duración: 3 clases.

- Seminario de encuadernación artesanal: martes de 8 a 10. Inicia el 27 de octubre . Duración: 6 clases.

Toda la información sobre cada actividad, al igual que los formularios de preinscripción, se encuentra disponibles en el siguiente enlace de la página web oficial del municipio: https://www.mardelplata.gob.ar/Contenido/pol%C3%ADticas-socioeducativas2026 .

Mientras tanto, en la modalidad presencial itinerante, se realizarán cursos de manipulación de alimentos en los barrios Colinas de Peralta Ramos, Plaza de Peralta Ramos, San Jacinto, San Martín, Santa Celina y Santa Mónica. También habrá talleres de velas y jabones artesanales (Estación Norte), Uñas y Fotografía con celulares (Colinas de Peralta Ramos) y Encuadernación artesanal (Santa Celina). Las direcciones exactas de las sedes, fechas de inicio y horarios también estarán disponibles en el enlace mencionado anteriormente.