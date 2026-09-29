Atención cuidadores domiciliarios: abre un nuevo curso gratuito en Mar del Plata
Se abordarán los desafíos en el acompañamiento a personas con demencia. Serán cuatro encuentros que tendrán lugar los lunes de octubre.
Por Redacción 0223
PARA 0223
La Municipalidad de General Pueyrredon informa que se encuentra abierta la inscripción al Curso gratuito de Actualización de Cuidadores Domiciliarios sobre “Desafíos en el acompañamiento a personas con demencia”.
A través de la Dirección de Personas Mayores, la propuesta está destinada a quienes ya cuenten con la certificación y tendrá una duración de cuatro encuentros, a partir del 5 de octubre, los lunes de 14 a 16 en la Biblioteca Parlante, ubicada en la Plaza Peralta Ramos, de 14 de Julio y Almirante Brown.
La iniciativa busca cualificar la prestación de quienes brindan cuidados a personas mayores en diversas situaciones, y que ya han realizado la formación de Cuidadores Domiciliarios y cuentan con certificado oficial.
La temática del curso estará enfocada en las particularidades y necesidades que surgen para quienes padecen demencia y estará a cargo de los profesionales del equipo de la Dirección de Personas Mayores.
Esta actividad busca mantener una capacitación asidua y adecuada para quienes trabajan en cuidados, atendiendo no solamente a la asistencia, sino también a aspectos como la preservación de la autonomía, la participación y la integración en espacios sociocomunitarios.
La inscripción se realiza completando el formulario disponible en el siguiente enlace: formularios.mardelplata.gob.ar
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