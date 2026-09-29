Atención cuidadores domiciliarios: abre un nuevo curso gratuito en Mar del Plata

El Municipio informa que se encuentra abierta la inscripción al Curso gratuito de Actualización de Cuidadores Domiciliarios. Foto: Prensa MGP.

La Municipalidad de General Pueyrredon informa que se encuentra abierta la inscripción al Curso gratuito de Actualización de Cuidadores Domiciliarios sobre “Desafíos en el acompañamiento a personas con demencia”.

A través de la Dirección de Personas Mayores, la propuesta está destinada a quienes ya cuenten con la certificación y tendrá una duración de cuatro encuentros, a partir del 5 de octubre, los lunes de 14 a 16 en la Biblioteca Parlante, ubicada en la Plaza Peralta Ramos, de 14 de Julio y Almirante Brown.

La iniciativa busca cualificar la prestación de quienes brindan cuidados a personas mayores en diversas situaciones, y que ya han realizado la formación de Cuidadores Domiciliarios y cuentan con certificado oficial.

La temática del curso estará enfocada en las particularidades y necesidades que surgen para quienes padecen demencia y estará a cargo de los profesionales del equipo de la Dirección de Personas Mayores.

Esta actividad busca mantener una capacitación asidua y adecuada para quienes trabajan en cuidados, atendiendo no solamente a la asistencia, sino también a aspectos como la preservación de la autonomía, la participación y la integración en espacios sociocomunitarios.

La inscripción se realiza completando el formulario disponible en el siguiente enlace: formularios.mardelplata.gob.ar