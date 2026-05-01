Viajá gratis en colectivo: la nueva forma de pago que habilitó Cuenta DNI con 100% de descuento

La nueva propuesta ya empezó a regir en el AMBA y se extenderá hasta Mar del Plata.

La billetera digital Cuenta DNI incorporó la tecnología NFC para permitir pagos sin contacto directamente desde el celular, eliminando la necesidad de usar efectivo o tarjetas físicas. Esta nueva funcionalidad se encuentra disponible inicialmente para usuarios con dispositivos Android y tarjetas Visa emitidas por el Banco Provincia. El sistema utiliza validación biométrica para garantizar que cada transacción sea rápida y totalmente segura en los comercios que cuenten con terminales compatibles.

Un beneficio destacado de este lanzamiento es la posibilidad de obtener un reintegro del 100% por ciento en pasajes de transporte público. En esta primera etapa, el uso del celular como medio de pago para viajar se pone en marcha exclusivamente en el AMBA para colectivos y subtes. Sin embargo, las autoridades confirmaron que con el correr de las semanas se habilitará en otras ciudades de la provincia, incluyendo a Mar del Plata.

El sistema es sencillo y la activación no lleva más de cinco minutos.

Cómo se activa el pago sin contacto con Cuenta DNI

Para activar esta herramienta, los usuarios deben ingresar a la sección de tarjetas dentro de la aplicación y seleccionar la opción de pagos sin contacto. El proceso requiere la aceptación de términos y condiciones junto con una breve validación de identidad mediante huella digital o reconocimiento facial. Una vez configurada, basta con acercar el teléfono al lector del comercio o del transporte para ejecutar el pago de manera automática y sumamente sencilla.

Además del transporte, la tecnología permite acceder a descuentos exclusivos en grandes cadenas de supermercados, locales gastronómicos y cafeterías de renombre. Los reintegros se acreditan de forma automática en la cuenta del titular, acumulándose con las promociones vigentes que ya ofrece la entidad bancaria. La innovación tecnológica busca transformar el celular en una billetera integral, mejorando la experiencia de consumo y fomentando el ahorro diario de los bonaerenses.