Muerte y misterio en Costa Azul: ordenan una segunda autopsia en el caso de una mujer hallada sin vida en una posada

La investigación en torno al fallecimiento de Paola Vallejos, la mujer de 36 años oriunda de Rosario que fue encontrada sin vida en un establecimiento de la localidad costera de Costa Azul, dio un nuevo giro procesal. Ante los interrogantes que dejó el primer examen forense, la Justicia dispuso la realización de una segunda autopsia con el objetivo de echar luz sobre lo ocurrido.

El trágico hecho se conoció tras el hallazgo del cuerpo en una posada ubicada sobre la avenida Costanera. Desde entonces, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.° 11 Descentralizada de Mar de Ajó, a cargo del fiscal Pablo Gamalieri, lleva adelante las actuaciones bajo la carátula formal de averiguación de causales de muerte, sin descartar ni confirmar ninguna hipótesis de manera definitiva.

Un peritaje clave y nuevas medidas de prueba

Si bien la primera autopsia realizada por la Policía Científica no arrojó elementos médico-legales concluyentes que permitieran certificar de entrada la participación de terceros, quedaron múltiples dudas por resolver.

Por este motivo, el fiscal del caso ordenó que el nuevo peritaje esté a cargo de cuerpos especializados del Ministerio Público Fiscal de Lomas de Zamora. Los resultados de este estudio científico serán fundamentales para el expediente, que busca determinar con precisión absoluta el mecanismo y la mecánica de la muerte.

En paralelo al trabajo en la morgue, los investigadores analizan minuciosamente las horas previas al deceso. Para ello, la fiscalía evalúa declaraciones testimoniales de empleados y pasajeros del hospedaje, además de someter a un riguroso análisis las cámaras de seguridad del establecimiento, cuyos registros muestran movimientos que los pesquisas consideran de interés para la reconstrucción cronológica.

El dolor y el reclamo de la familia

Mientras la causa avanza en el plano judicial, los familiares y allegados de Paola se han organizado para exigir el esclarecimiento del hecho. Bajo la consigna “Justicia x Paola Vallejos”, circulan reclamos en redes sociales donde rechazan de plano la hipótesis de un suicidio y sostienen públicamente sus sospechas sobre una posible agresión dentro del hospedaje.

Por su parte, fuentes de la investigación indicaron que la fiscalía mantiene contacto directo con los familiares para informarlos sobre los pasos procesales. Las próximas semanas serán determinantes, ya que las conclusiones de la nueva autopsia y el cotejo de las pruebas tecnológicas terminarán de orientar el rumbo definitivo de la instrucción judicial.