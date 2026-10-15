Alerta temprana y ciencia ciudadana: el plan bonaerense contra las cianobacterias sumó 50 municipios

El encuentro en donde se presentaron los alcances de la gestión integral de cianobacterias en provincia de Buenos Aires.

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, llevó adelante una jornada de gestión integral sobre las cianobacterias. Durante el encuentro, desarrollado en modalidad híbrida, se presentó formalmente un informe técnico central que sintetiza seis años ininterrumpidos de trabajo interinstitucional y territorial frente a las floraciones algales.

Al respecto el subsecretario de Recursos Hídricos, Néstor Álvarez, valoró el trabajo realizado: “Es un programa que va ha ido creciendo día a día, año a año, y en el que cada verano se incrementan las visitas del cianosemáforo, lo que significa que se va tomando cada vez más conciencia de lo que es la gestión conjunta entre la provincia, los municipios y la población”.

En esa línea, el funcionario aseguró que el gobierno bonaerense “seguirá trabajando en el territorio con la seriedad técnica y con la certeza de cuidar los cuerpos de agua y la salud de los habitantes”.

Por su parte el presidente de la Autoridad del Agua (ADA), Damián Costamagna, recordó que el programa “se inició en 2020 y ha ido actualizándose con mejoras desde entonces: sumamos 50 municipios a la red, fijamos más de 90 puntos de control, capacitamos a más de 1300 personas y el cianosemáforo ya superó el millón de visitas”.

Son seis los años ininterrumpidos de trabajo frente a las floraciones algales.

Articulación territorial, ciencia y educación ambiental

Los alcances y la metodología del programa, sustentados en la consolidación del Sistema de Alerta Temprana y el monitoreo multiescala, fueron expuestos por la directora de monitoreo hídrico, Paula Ramirez, y el asesor técnico-científico Facundo Bordet. Asimismo, se proyectaron testimonios de los equipos técnicos municipales que realizan el seguimiento visual diario en los cuerpos de agua bonaerenses.

Entre las experiencias destacadas, el subsecretario de ambiente de Chascomús, Ricardo Miccino, y el investigador del CONICET-INTECH-UNSAM, Fernando Unrein, expusieron el modelo de la mesa de trabajo en Chascomús, un esquema de cooperación público-científica que también comenzó a replicarse en Mar Chiquita junto al INBIOTEC.

A su vez, la jornada puso en valor la educación ambiental de las infancias mediante la presentación del proyecto escolar “Guardianes del Lago del Monte”, desarrollado por alumnas y alumnos de 5° año de la escuela primaria N° 1 de Guaminí junto a la docente Karen Schmidt, iniciativa declarada de interés legislativo municipal.

Se registraron más de un millón de visitas al cianosemáforo bonaerense.

Ciencia ciudadana y perspectivas globales

En el segundo tramo del evento se expusieron herramientas de vanguardia para la gestión del agua:

• Ciencia ciudadana: El investigador del CONICET e ILPLA (UNLP), Joaquín Cochero, presentó la aplicación comunitaria y abierta CianoAlertAR, orientada a la coproducción de información ambiental junto a la comunidad.

• Perspectiva internacional: Investigadores y gestores expusieron casos de mitigación de nutrientes y eutrofización: Maíra Miucci (Universidad de Wageningen, Países Bajos) compartió el trabajo de la Comunidad uPcycle, y Pablo Etcharren (SEREMI del Medio Ambiente de La Araucanía, Chile) detalló la experiencia del Plan de Descontaminación del Lago Villarrica.