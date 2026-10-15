Dolor por la muerte de uno de los fundadores del cuartel de Bomberos Voluntarios de La Dulce

La comunidad necochense atraviesa horas de consternación por la muerte de Roberto Lombardi, uno de los fundadores de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Nicanor Olivera, de Estación La Dulce, en el partido bonaerense de Necochea.

La noticia fue comunicada por la propia institución, que expresó sus condolencias a familiares y seres queridos del vecino y destacó su participación en los inicios del cuartel.

Lombardi formaba parte del Cuerpo de Reserva, desde donde continuaba vinculado a la institución. Su fallecimiento generó pesar entre los Bomberos y entre aquellos vecinos que reconocen su comprometida labor.

“Su legado permanecerá siempre en la historia de nuestro cuartel”, expresaron desde la asociación al despedirlo y cerraron: “Que descanses en paz, Roberto”.

Una institución que nació del compromiso de los vecinos

La historia de los Bomberos Voluntarios de La Dulce se remonta un grupo de vecinos que decidió organizarse para atender emergencias, cuando los recursos eran escasos y se necesitaba mucho más que equipamiento.

Según testimonios de la época, por aquel entonces el grupo contaba solo con un pequeño carro de agua y recurría a sus propios vehículos para trasladarse hasta los incendios. Los elementos disponibles eran rudimentarios: cargaban tarros de 20 litros y bolsas mojadas para intentar controlar las llamas.

Con el tiempo, el cuartel creció y pudo incorporar más herramientas. La llegada de la primera autobomba quedó grabada como uno de los hitos de aquella etapa y representó un avance importante para la capacidad de respuesta de la institución.