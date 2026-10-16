Una mamá de Mar del Plata impulsa una asignación para quienes cuidan a hijos con discapacidad

Mientras el gobierno nacional se resiste a cumplir la Ley de Emergencia en Discapacidad, una vecina de Mar del Plata y madre de un niño con autismo, presentó una propuesta que busca reconocer económicamente a quienes no pueden acceder a un empleo formal por dedicarse al cuidado de sus hijos con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

La iniciativa fue creada por Lucía Abasto, una vecina de Sierra de los Padres que expuso a 0223 la dura problemática que atraviesa a numerosas familias. La propuesta, denominada Proyecto de Ley de Apoyo Integral más Asignación al Cuidador Principal con CUD, y plantea la creación de una asignación mensual no contributiva para el progenitor o cuidador principal que no pueda sostener un empleo formal a tiempo completo debido a las tareas de cuidado.

Abasto sostiene que, en muchos hogares, la pensión o prestación que recibe el niño no alcanza para resolver la situación económica de toda la familia. Mientras uno de los progenitores se dedica a garantizar la atención y el acompañamiento de su hijo, puede quedar sin ingresos propios, aportes jubilatorios ni cobertura de salud vinculada a un empleo. “El cuidado es un trabajo”, expresó.

La situación, advierte, resulta especialmente compleja para las madres que crían solas a sus hijos y deben afrontar gastos cotidianos como el alquiler, los alimentos, los servicios y las necesidades específicas relacionadas con la discapacidad.

En los fundamentos del proyecto, Abasto plantea que “el objetivo no es establecer un privilegio, sino reconocer económicamente el trabajo que realizan las madres, los padres y otros cuidadores principales que no pueden incorporarse al mercado laboral por las necesidades de atención de una persona con discapacidad”.

La propuesta también pone el foco en el desgaste físico y mental que puede generar el cuidado permanente, especialmente cuando las familias no cuentan con una red de apoyo suficiente o deben afrontar solas los gastos del hogar.

Cuáles serían los requisitos

Tener vigente el Certificado Único de Discapacidad del hijo o hija a cargo.

Demostrar que las tareas de cuidado impiden mantener un empleo formal a tiempo completo.

No contar con ingresos superiores a dos salarios mínimos, vitales y móviles.

Residir de manera permanente en la Argentina.

El proyecto también contempla un procedimiento administrativo simplificado. La tramitación se realizaría ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), mediante la presentación del CUD, los documentos de identidad correspondientes y un formulario que acredite la condición de cuidador principal.

La iniciativa establece un plazo máximo de 30 días para resolver la solicitud, contados desde la presentación de la documentación.

Según el texto propuesto, la asignación finalizaría cuando el menor cumpla 18 años, salvo que presente una situación de dependencia total acreditada mediante el CUD.

También se prevé el cese del beneficio cuando el cuidador acceda a un empleo formal y supere el límite de ingresos establecido en el proyecto. En ese caso, la persona podría volver a solicitar la prestación si posteriormente reuniera las condiciones requeridas.