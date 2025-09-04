La Emergencia en Discapacidad es ley: el Senado revirtió definitivamente el primer veto de la era Milei

El Senado rechazó este jueves el veto total del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Con 63 votos a favor, 7 en contra y ninguna abstención, la Cámara alta alcanzó los dos tercios necesarios para insistir con la sanción de la norma, que ahora el Poder Ejecutivo quedará obligado a promulgar.

La medida significa un duro golpe político para el Gobierno, que había vetado la ley el 4 de agosto y ya había sufrido un revés en Diputados el 20 del mismo mes, cuando 172 legisladores votaron a favor de rechazar el veto presidencial, superando con holgura los dos tercios requeridos.

La sesión fue conducida por el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, dado que la vicepresidenta Victoria Villarruel quedó al frente del Ejecutivo por el viaje de Milei a los Estados Unidos.

Mientras en el recinto se desarrollaba el debate, en las afueras del Congreso distintas organizaciones y familias de personas con discapacidad recibieron la votación con alegría, celebrando lo que consideraron un paso en la ampliación y protección de derechos.

La agenda del Senado también incluyó el tratamiento de un proyecto que busca modificar la Ley 26.122 para limitar el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). La iniciativa establece que los decretos deberán ser tratados en el Congreso en un plazo de 90 días o, de lo contrario, caducarán. El objetivo es frenar la llamada “sanción ficta”, que permite que los DNU queden firmes si no son discutidos por el Parlamento.

La iniciativa declara la emergencia en la materia hasta diciembre de 2027 y contempla una serie de medidas orientadas a fortalecer el sistema de prestaciones y la inclusión laboral de personas con discapacidad.

Las medidas de la ley