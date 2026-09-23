Fuerte reclamo por la crisis en discapacidad: “Necesitamos que la ley se cumpla en su totalidad”

Prestadores de personas con discapacidad, transportistas y familias marplatenses volvieron a manifestarse en las puertas de la Municipalidad en reclamo de soluciones para el mantenimiento de los tratamientos y servicios.

En este sentido, Jésica Machado, referente del sector, declaró en diálogo con 0223: "La situación es totalmente crítica. Por eso estamos acá y marchando en todo el país".

Las familias tienen dificultades para afrontar los gastos de las prestaciones.

Las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y Discapacidad del Congreso volverán a tratar la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad, además de los artículos presentados por el oficialismo dentro del presupuesto 2025.

"No solo derogan la Ley de Emergencia, sino que ponen en riesgo el sistema de prestaciones de discapacidad. Esos son algunos de los puntos que toca, además de la pensión por invalidez y otras necesidades", explicó.

La situación para los prestadores y familias de personas con discapacidad está cada vez peor debido a "la decisión de este gobierno de vulnerar el derecho de todas las partes", indicó.

Advierten por la interrupción de la cadena de pagos y el impacto que la situación tiene en los tratamientos.

Del dicho al hecho hay un largo trecho

El vocero presidencial, Adrián Ravier señaló en la última conferencia de prensa que la prioridad para este gobierno son las personas con discapacidad.

En respuesta, Machado declaró que "la verdad es que no tiene vergüenza, porque entre lo que dicen y lo que hacen hay una brecha gigante. Desde el día uno, e inclusive antes de asumir, este gobierno ya decía que las personas con discapacidad eran un problema de la familia y no del Estado".

Asimismo, destacó que hay una sistematización por parte del gobierno hasta con las personas que asumen en los cargos de salud: "​El que va a reemplazar a Vilches es Pablo Dilisio, quien tuvo problemas increíbles en Ioma: casi funde la entidad, hizo que los prestadores no cobráramos y tuvo problemas con los medicamentos oncológicos. Esto muestra cuál es el posicionamiento del gobierno en cuanto a las políticas de discapacidad".

Además, cuestionaron los dichos del Gobierno y pidieron garantizar las prestaciones para las personas con discapacidad.

"Detrás de cada prestación hay una familia"

En la misma línea, Natalia Palmichi, transportista y mamá de un niño con discapacidad, compartió la preocupación de las familias y puso el foco en las dificultades que atraviesan los prestadores para cobrar por sus servicios.

“También está el tema de que se corta la cadena de pagos y nadie se hace cargo. No sabemos dónde se frena y necesitamos saber para poder seguir sosteniendo el servicio”, señaló en diálogo con 0223.

Respecto de los artículos que se encuentran en discusión en el Congreso, pidió que se tenga en cuenta el impacto que las modificaciones pueden generar en la vida cotidiana de las personas con discapacidad. “Pedimos consideración y que miren que detrás de cada prestación hay un niño y una familia. Esta situación nos preocupa y nos ocupa”, sostuvo.

Desde su experiencia personal, destacó la importancia que tuvo para su hijo contar con un equipo de profesionales que pudiera acompañar su desarrollo. “Como mamá te lo digo: mi hijo avanzó muchísimo porque tiene un equipo atrás que lo fortaleció y me dio herramientas para que hoy esté como está”, relató.

Desde el Gobierno Nacional aseguraron que las personas con discapacidad son prioridad.

“Como mi hijo, conozco y transporto a un montón de chicos. Esta situación es urgente y necesitamos que la ley no solo se prorrogue, sino que se cumpla en su totalidad”, reclamó.

Además, Palmichi hizo hincapié en la preocupación que genera para las familias tener que afrontar, además de las dificultades propias de cada situación, la incertidumbre respecto de la continuidad de las prestaciones. “Tenés que estar pendiente de los pagos de los prestadores para que no se corte el servicio. Ellos también pagan un montón de cosas, al igual que nosotros”, explicó.

En este sentido, remarcó que el problema no afecta únicamente a un sector, sino que involucra a todos los actores que forman parte del sistema de atención. "Somos una cadena en función de la persona que se atiende”, concluyó.