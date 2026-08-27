Inseguridad: los barrios llevaron al Concejo un fuerte reclamo y pidieron una mesa integral

Heraldo García expuso en la Banca 25 en representación de la Sociedad de Fomento del barrio Constitución y de decenas de entidades vecinales.

La preocupación por la inseguridad volvió a ocupar el centro de la escena en el Concejo Deliberante, donde entidades de fomento llevaron la voz de 41 barrios en un pedido contundente para reclamar la conformación inmediata de una Mesa de Seguridad Integral que permita coordinar políticas entre el Municipio, la Provincia, la Nación, la Justicia y la comunidad.

Durante la exposición en Banca 25, a cargo de Heraldo García, referente de la Sociedad de Fomento del Barrio Constitución, trasladó al recinto el diagnóstico construido por las entidades barriales después de semanas de reclamos por la sucesión de robos y hechos violentos registrados en distintos puntos de Mar del Plata y Batán. Los fomentistas advirtieron que la inseguridad alcanzó una magnitud que calificaron como “intolerable” y remarcaron que la tranquilidad de los vecinos fue alterada por robos, entraderas, arrebatos, agresiones y asesinatos.

“Quienes puedan ponerse por un momento en el lugar de quienes han sufrido robos, entraderas, arrebatos, agresiones y asesinatos, que forman parte de la vida cotidiana de nuestros barrios, pueden comprender claramente que la tranquilidad ha sido arrebatada”, señalaron las entidades durante la presentación.

Los vecinos reclamaron una mayor coordinación entre Municipio, Provincia, Nación, Justicia y organizaciones barriales para enfrentar la inseguridad.

El planteo, sin embargo, buscó correrse de la discusión sobre responsabilidades políticas individuales. Los representantes vecinales aclararon que su objetivo no es “buscar culpables”, sino conseguir que todos los sectores involucrados asuman como prioritaria la necesidad de generar condiciones para enfrentar el problema de manera sostenida.

“No es nuestra intención buscar culpables, sino instar a que todos los sectores tomen como prioritaria la tarea de generar condiciones para que este flagelo pueda ser derrotado en forma duradera”, sostuvo García, en un discurso leído.

En ese sentido, las asociaciones sostuvieron que la inseguridad es un fenómeno multicausal y que requiere un abordaje “integral, multidimensional y multiagencial”. Por eso, propusieron combinar políticas estrictamente vinculadas con la prevención del delito con medidas sociales, educativas, culturales y sociourbanas.

Concejales escucharon la exposición de las sociedades de fomento.

Una mesa con todos los niveles del Estado

El principal pedido llevado este jueves al Concejo fue la creación de una Mesa de Seguridad Integral que tenga continuidad en el tiempo y que permita elaborar un plan con objetivos concretos. “Un plan de seguridad integral y duradero implica el compromiso de los actores de representación política tanto a nivel nacional, provincial y municipal", puntualizó García.

La propuesta contempla la participación del Municipio a través de áreas como Seguridad, Tránsito, Inspección General, Obras y Servicios, Deportes, Educación y Desarrollo Social. También incluye a la Provincia, el Ministerio de Seguridad y las distintas fuerzas policiales de prevención.

Los fomentistas plantearon además incorporar al gobierno nacional, las fuerzas federales y los organismos de seguridad, junto con el Poder Judicial, para mejorar la investigación y resolución de los delitos. A esa estructura pretenden sumar a las asociaciones vecinales y organizaciones civiles como parte activa de la discusión. “Esta mesa debe ser duradera en el tiempo, coordinada y con objetivos claros”, sostuvieron.

La exposición en Banca 25 se da luego de una sucesión de reclamos vecinales en la calle.

Durante la exposición también hubo cuestionamientos sobre la disponibilidad de recursos destinados a la prevención. Las entidades consideraron insuficiente la cantidad de patrulleros, efectivos policiales, cámaras y otras herramientas destinadas a prevenir hechos delictivos.

En particular, reclamaron una mayor presencia de controles de tránsito en los barrios alejados del centro y que las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) funcionen de manera efectiva. También señalaron que continúa pendiente el proyecto para conectar cámaras particulares a la red municipal.

Otro de los pedidos estuvo relacionado con la Patrulla Municipal, para que tenga presencia preventiva y disuasiva en los distintos barrios de Mar del Plata y Batán. Los fomentistas cuestionaron que los operativos se concentren únicamente en los lugares donde se producen determinados focos delictivos y reclamaron una presencia permanente en todo el territorio.

La exposición también abordó el fenómeno de la criminalidad desde una perspectiva social. En esa línea, reclamaron políticas preventivas dirigidas a niños y jóvenes y destacaron el deporte, la educación y las actividades culturales en los barrios como herramientas para abordar las causas sociales vinculadas con la inseguridad. También pidieron controles sobre la venta de alcohol a menores y fuera de los horarios permitidos.