Apedrearon un micro de larga distancia que salió de Mar del Plata rumbo a Retiro
El hecho ocurrió el viernes por la noche, cuando el micro ingresaba a la terminal porteña. Tres ventanillas resultaron rotas.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un micro de larga distancia que había partido de Mar del Plata sufrió un apedreamiento este viernes por la noche, cuando ingresaba a la Terminal de Retiro, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por el momento, no se registraron personas heridas.
El hecho ocurrió alrededor de las 22:10, cuando el colectivo de la empresa Tony Tour ingresaba por el acceso a la terminal, antes de la Villa 31. Para sorpresa de los pasajeros, varias piedras comenzaron a impactar contra la unidad y provocaron la rotura de tres ventanillas.
Los pasajeros que viajaban a bordo tenían las cortinas cerradas, por lo que no sufrieron lesiones a raíz de los impactos.
Uno de los pasajeros que vivió el hecho dialogó con 0223 y contó que las piedras impactaron en la parte baja del micro. Por su parte, no recibió ningún piedrazo y relató: “Zafé porque estaba arriba, si no me rompía la cabeza”.
El micro había partido a las 18 desde la Terminal de Mar del Plata y tenía previsto llegar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a las 22.
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