Apedrearon un micro de larga distancia que salió de Mar del Plata rumbo a Retiro

El micro había salido a las 18 desde Mar del Plata.

Un micro de larga distancia que había partido de Mar del Plata sufrió un apedreamiento este viernes por la noche, cuando ingresaba a la Terminal de Retiro, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por el momento, no se registraron personas heridas.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:10, cuando el colectivo de la empresa Tony Tour ingresaba por el acceso a la terminal, antes de la Villa 31. Para sorpresa de los pasajeros, varias piedras comenzaron a impactar contra la unidad y provocaron la rotura de tres ventanillas.

Los pasajeros que viajaban a bordo tenían las cortinas cerradas, por lo que no sufrieron lesiones a raíz de los impactos.

Uno de los pasajeros que vivió el hecho dialogó con 0223 y contó que las piedras impactaron en la parte baja del micro. Por su parte, no recibió ningún piedrazo y relató: “Zafé porque estaba arriba, si no me rompía la cabeza”.

El micro había partido a las 18 desde la Terminal de Mar del Plata y tenía previsto llegar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a las 22.