Perdió la visión en un ataque a piedrazos y será operado por tercera vez: piden una cadena de oración por Gael

El impacto le provocó una catarata traumática y daños severos en el cristalino.

A casi cinco meses del brutal ataque a piedrazos que le provocó severos daños en su visión, la familia de Gael, de 6 años, pidió una cadena de oración para acompañarlo en su tercera intervención quirúrgica.

El lamentable episodio ocurrió en la tarde del sábado 11 de abril, cuando los jugadores de fútbol infantil de Juventud Unida de Otamendi salían de la villa deportiva del Club Atlético Miramar, luego de haber disputado una nueva fecha del campeonato.

A los pocos metros, el colectivo sufrió una emboscada a piedrazos por parte de un grupo de adolescentes: una de las ventanillas explotó y los vidrios causaron graves daños en el ojo del niño, por lo que tuvo que ser derivado al Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (Hiemi) y luego operado de urgencia.

El niño formaba parte de las infantiles de Juventud Unida de Otamendi y lo que más le gusta es jugar a la pelota.

A pesar de que en un principio el menor presentó una evolución favorable, el cuadro requería cautela y en la actualidad no recuperó la visión de su ojo izquierdo, tras el impacto que le provocó una catarata traumática y daños severos en el cristalino.

Según informaron sus seres queridos, Gael será sometido este miércoles a su tercera cirugía, en la que le colocarán un lente en lugar de su cristalino dañado para que vuelva a ver con normalidad.

Gael, de 6 años, será operado por tercera vez este miércoles en el Materno Infantil.

"Por eso, te pedimos que nos acompañes en oración de fe, poniendo todo en manos de nuestro señor, para que vuelva a disfrutar de su vida cotidiana lo más sencillamente posible. Confiamos en su amor y en su poder sanador", sostuvieron en el mensaje..

Además, remarcaron que "Gael es un nene alegre, que ama los deportes y principalmente el fútbol", a la vez que valoraron que "su sonrisa, su energía y su pasión por el juego inspiran a todos los que lo conocen".

En último lugar, solicitaron a la comunidad que se úna a la cadena de oración "por su salud, su recuperación y un futuro lleno de luz".