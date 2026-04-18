Gael evoluciona favorablemente tras la agresión: "Su visión está en blanco, pero es paso a paso"

Gael, el nene de 6 años que sufrió una grave lesión ocular después del ataque a piedrazos a un micro de fútbol infantil.

Gael, el nene de 6 años que sufrió una grave lesión ocular después del ataque a piedrazos a un micro de fútbol infantil en Miramar, presenta una evolución favorable dentro de un cuadro que aún necesita cautela. Tras haber sido intervenido quirúrgicamente nuevamente, su familia confirmó que el proceso de recuperación avanza en casa, aunque todavía no recuperó la visión.

Según la última actualización brindada por su mamá Guillermina, Gael “se encuentra bien” y continúa con un tratamiento intensivo a base de antibióticos en gotas cada tres horas. Si bien persiste una inflamación en la zona afectada, los médicos destacan como positivo que la cicatrización de la cirugía evoluciona de manera adecuada.

Por el momento, "su visión está en blanco”, expresó la mamá. Y ello, mantiene la incertidumbre sobre su recuperación visual, pero el seguimiento médico constante es clave para evaluar cómo va respondiendo el ojo tras las intervenciones.

El tratamiento continúa en su casa bajo estrictas indicaciones médicas. “Es un proceso lento, pero va favorablemente”, señaló Guillermina, mientras esperan el próximo control, que está previsto para la semana que viene.

Según había contado antes Guillermina, la emboscada al micro podría haberse originado por una disputa de WhatsApp. “Una mamá de otro nene adolescente que juega en sexta me dijo que hay un grupo en el que hacían trueques de ropa y hubo una disconformidad, tanto de Otamendi como de Miramar. Y se llegó a la agresión", resumió.