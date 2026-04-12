Atacaron a piedrazos el micro de un club e hirieron a tres niños de 6 años: uno fue operado en el Materno

Desde Juventud Unida de Otamendi le reclamaron a la Liga de Fútbol de General Alvarado.

En un brutal ataque a un colectivo que trasladaba a una categoría infantojuvenil de la Liga de Fútbol de General Alvarado, tres menores de seis años resultaron gravemente heridos y uno de ellos debió ser intervenido quirúgicamente en el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (Hiemi).

El episodio se registró en la tarde del sábado a la salida de la villa deportiva del Club Atlético Miramar, a la que los jugadores de Juventud Unida de Otamendi asistieron para disputar una nueva fecha del campeonato y fueron emboscados a piedrazos cuando planeaban regresar a la ciudad.

Según pudo saber 0223, un grupo de tres o cuatro adolescentes que no pertenecen a ningún equipo atacaron el micro donde se encontraban los menores y producto del destrozo de las ventanillas, dos niños fueron heridos y al más comprometido, Gael, se le incrustaron vidrios en uno de sus ojos.

Los agresores fueron identificados por las autoridades de Miramar.

Debido a la gravedad de su estado, al chico lo trasladaron inmediatamente al Hiemi, donde recibió las primeras atenciones médicas y en la mañana de este domingo fue operado para extirpar las esquirlas alojadas en su ojo. Si bien la cirugía fue exitosa, los profesionales aguardan para conocer su evolución y cómo responde su visión.

Por su lado, Juventud Unida emitió un comunicado en redes sociales donde informó el lamentable hecho y le reclamó directamente a la Liga de Fútbol de General Alvarado. "Está situación ya pasó. El sábado pasado en la cancha de Sud América, hoy en la villa de Atlético. Todos estaban advertidos y sabían que esto venía pasando, ¿y qué se hizo? ¿Cómo nos cuidaron? ¡Nenes de 6 años venían en el colectivo! Hace dos lunes se planteó la situación. ¿Cómo actuaron? ¿Qué medidas tomaron?", denunció la entidad deportiva.

En el mismo sentido, las autoridades del club remarcaron que "parece que si no te toca, miramos para otro lado", y apuntaron: "De qué sirve trabajar y hacer las cosas bien como institución si después quienes nos representan nos dejan a la buena de dios. Seguimos dejando que la pelota ruede a cuesta de cualquier cosa. ¡Son criaturas!".

En última instancia, comentaron que realizaron la denuncia correspondiente, aunque aclararon que esa medida "no quita el mal momento que hoy se vivió ni le devuelve la visión a un nene que solo fue a jugar a la pelota con sus amigos".

En tanto, desde la organización expresaron que solicitaron "reuniones para dar la seguridad necesaria, que estos hechos no vuelvan a repetirse y que los responsables se hagan cargo", y decidieron suspender los partidos programados para este domingo en divisiones mayores.